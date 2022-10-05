Köpek besleyenlerin bildiği, diğer kişileri ise hayrete düşüren gerçek: Algılayabiliyorlar!

Köpekler, çoğu insan için insanlardan daha iyi dost olabiliyor. Özellikle bu canlılar, evde köpek besleyenler için psikolojik olarak tam bir terapist olabiliyor. Ayrıca köpekler için daha şaşırtıcı bir gerçek de kanıtlandı: Psikolojik durumlarınızı algılayabiliyorlar.

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Yapılan bir çalışma neticesinde stres ve sıkıntının, insanların nefes ve terinde farklı bir koku yaydığı tespit edildi. Bu kokunun ise köpekler tarafından fark edildiği, bu bağlamda sizin psikolojik durumunuzun olumsuz yönde etkilendiği durumlarda köpeklerin bu durumları fark edebildiği belirlendi.

Doğruluk payı yüzde 93,75

PLOS ONE dergisinde yayımlanan ve Queen’s Üniversitesi’nden Clara Wilson tarafından yürütülen araştırma sonucuna göre köpeklerin bu psikolojik durumu fark etme yüzdesi bir hayli yüksek: Yüzde 93,75...

Anksiyete, panik atak ve travma

Araştırmaya katılanların, köpeklerin olağanüstü koku alma duyusu, kişilerle yakın evcilleşme geçmişlerinin beraberinde kişilerin anksiyete, panik atak ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik durumlarına yardımcı olmak için kullanımları göz önüne alındığında köpeklerin tepki vermek için sahiplerindeki kimyasal sinyalleri algılayıp algılamadığını merak ettikleri aktarıldı.

Çalışma için, araştırmacılar, sigara içmeyen kişilerden yakın zaman içinde yemek yememiş veya bir şey içmemiş olmaları kaydıyla nefes ve ter örnekleri topladı.

Alınan örneklerden, hızlı tempolu bir aritmetik görevden önce ve sonra kalp hızı (HR) ve kan basıncı (BP) ölçümleri alındı.

Görev sebebiyle HR ve BP seviyelerinde bir artış yaşayan 36 kişiden alınan örnekler, toplandıktan sonraki 3 saat içinde eğitimli köpeklere test ettirildi.

Kokuları eşleştirmek için bir tuş ve mama kullanılarak seçim yapmak için eğitilen çeşitli türden 4 köpekten katılımcının görevin sonunda alınan stres örneğini bulmaları beklendi.

Müthiş rakam: 720'de 675!

Aynı kişinin görev başlamadan sadece birkaç dakika önce alınan örneklerinin de bulunduğu dizilimde köpekler, 720 denemenin 675’inde yüzde 93,75 doğruluk yüzdesiyle örnekleri doğru bildi.