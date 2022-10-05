Tüm bildiklerinizi unutun! Sağlıksız olduğu bilinen hamburger o hastalığa iyi geliyor

Fast food denilince akla ilk gelen yiyeceklerden olan hamburgerin sağlıksız olduğu yıllardır bilinen bir gerçekti. Ancak 440 bin kişinin üzerinde yapılan bir araştırma sonucu hamburger yemenin depresyona iyi geldiği ortaya çıktı.

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Hamburger, başta çocuklar olmak üzere fast food seven kişiler tarafından en çok tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor. Ancak ebeveynler genellikle çocuklarını bu gıdadan uzak tutmak istiyor çünkü bu tür gıdaların sağlığa oldukça zararlı olduğu biliniyor.

Ulusal Tayvan Üniversitesi ve Massachusetts Genel Hastanesi’nden uzmanların katıldığı çalışma, 440 bin İngiliz kişide test edildi.

Uzmanlar, demir, çinko, protein ve B vitaminleri de dahil olmak üzere sığır etinde bulunan gıdaların beyin fonksiyonlarına olumlı etki ettiği ve ruh halini yükseltmeye destek olabileceğini tespit etti.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor

Affective Disorders Dergisi’nde yayınlanan ve depresyonlu 45 bin kişinin yer aldığı çalışmada şu ifadelere yer verildi:

Diyetin depresyon riskini ve semptomlarını etkileyebileceğine dair kapsamlı kanıtlar var. Akdeniz diyeti başta olmak üzere sağlıklı bir diyete bağlı kalmak klinik depresyon riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi. Daha yüksek sığır eti alımının majör depresif bozukluğa karşı koruyucu olabileceğini bulduk.

Bununla beraber araştırmada yağlı olmayan balıkların, daha yüksek depresif hastalık riski ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Fakat uzmanlar, bununla alakalı daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu açıkladılar.

Evde hamburger yapımı

Malzemeler

Hamburger ekmeği için:

1,5 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

125 gram erimiş tereyağı veya margarin

Yarım paket yaş maya veya 1 yemek kaşığı kuru maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Alabildiğince un

Hamburger ekmeğinin üzeri için:

Su veya süt

Beyaz susam

Köftesi için:

600 gr kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı hardal

2 yemek kaşığı galeta unu

Hamburgerin içindeki diğer malzemeler:

Marul

Domates

Soğan

Kornişon

Cheddar peyniri (yoksa önemli değil)

Ketçap ve mayonez (isteğe bağlı olarak)

Evde hamburger yapımı tarifi

Öncelikle hamburgerin ekmeklerini hazırlayın. Hamurunuzun cıvık bir hamur olmadığına dikkat edin, ele yapışan türden olmalı. Nasıl yuvarlak yapacağınızı düşünüyorsanız, elinizi sıvı yağa batırarak kolayca yuvarlaklar yapabilirsiniz.

Hamurunuzu yaparken öncelikle mayayı eritin Kuru maya ise ılık su ile 10 dakika kadar bekletin. Yaş mayayı ise su ile eritin. Daha sonra un hariç diğer malzemeleri ekleyin. Unu da yavaş yavaş ekleyin. Ele yapışan bir hamur ortaya çıkarın. Sonrasında hamuru mayalanmaya bırakın. Mayalanınca yuvarlaklar yapın. Yaptığınız yuvarlakların üzerini bastırın, yassı hale getirin. Daha sonra su yada sütü sürün, susam dökün ve 180 derecelik fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin.

Piştikten sonra fırından alın ve soğuyunca 2’ye bölün.

Sonra da köftesi için kıyma, tuz, karabiber, hardal ve galeta ununu tüm malzemeler ile karıştırın ve yoğurun. Ekmeklerin boyutundan hafif büyük köfteler hazırlayın çünkü pişince köfteler küçülecektir.

Hamburgerin daha da güzel tadı olsun istiyorsanız içerisine koyacağınız soğanları pişirdiğiniz köftenin yağı ile hafif karamelize edin.

Daha sonra bütün malzemeleri birleştirin. Ekmeği 2'ye bölün. En alta marulu, domatesi, soğanı, kornişonu yerleştirin. İsteğe bağlı olarak ketçap, mayonez de ekleyebilirsiniz. Köfteleri ekmek üzerine koyun. Varsa cheddar peynirini sıcak olan köftenin üzerine koyun. Daha sonra ekmeği kapatın. Hamburgeriniz hazır.