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Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Meclis Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Meclis Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada değindiği 'yeni anayasa' konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve yasa teklifi sunduğu başörtüsü konusuyla ilgili "Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda daha kalıcı daha sağlam iş çıkmış olacak" şeklinde açıklamada bulunmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Hayatımızı başörtüyle mücadeleye vermiş insanlarız. Bu işin iğneden ipliğine kadar her şeyini biliyoruz. Bir Anayasa hükmü getirmek lazım. Bu doğal haklarının hiçbir şekilde engellenmeyeceğine dair bir anayasa hükmü konulmalıdır. İtalya'da Polonya'da yaşıyorsak olmaz ama Türkiye'nin geriye dönük yaşadığı sıkıntıları göz önüne alırsak, Türkiye'de böyle bir düzenlemenin anlamı olabileceğini düşünüyorum.

Biz bunun toplumda çözüldüğünü biliyoruz. Kamuda da, üniversitelerde de şu anda bir sorun yok. Kanun gerekiyor diye kanun teklifi ortaya çıkıyorsa demek ki böyle bir toplumsal anlayışa tam ulaşamamışız. Bu endişelerin hepsini giderecek bir anayasa değişikliği yapabiliriz. Anayasaya bir iki cümle ekleyerek bunu yapabiliriz.

(Kılıçdaroğlu'nun tweet'i) Yasa konusundaki ısrarı kötü niyetli bulurum. Ben kanun konusundaki ısrarın biraz endişe uyaracağını söyleyebilirim.

Kanun teklifi o çerçevede olduğu için gündeme getirilen konu bu olduğu için olabilir. Gündem olarak bu var ve somut olarak öne sürülen husus buydu. Kanunla yapılacak bir düzenlemenin çok tehlikeli olacağını da söylemek isterim. Bir başkası gelir kanunla bunu yasaklayalım diyebilir.

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