Kerem Bürsin o haberi görünce çılgına döndü: Aşk iddialarına böyle ateş püskürdü!

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı ve başrol oynadığı güzel oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bursin, ayrılık sonrası ortaya atılan 'yeni aşka yelken açtı' iddialarına adeta ateş püskürdü. Yakışıklı oyuncu yaptığı paylaşımla "bu haber tam bir saçmalık" diyerek isyan etti.

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Ekranların sevilen romantik komedi Sen Çal Kapımı dizisinde 2 sezon boyunca başrolleri paylaşan yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ile Hande Erçel sette tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz ay ayrılık kararı alan çift sevenlerini üzmüştü. Erçel'den ayrıldıktan "yeni aşka yelken açtı" iddiaları ortaya atılırken bir magazin sayfasının haberini gören ünlü oyuncu Kerem Bursin çılgına döndü ve yorum yapacak cevap verdi.

Ajans istedi, aşk bitti

Oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in, geçtiğimiz yıl nisan ayında aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinde başlayan arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşen Bursin ve Erçel, ilişkilerini noktalamıştı. İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

"Biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz"

Güzel oyuncu Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra adı Stephanie Cayo ile anılan Kerem Bursin'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ortaya atılan iddiaların ardından açıklama yapan yakışıklı oyuncu; "Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış. Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok" ifadelerini kullanmıştı.

"Gayet single'ım ama iyiyim"

Yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kerem Bursin geçtiğimiz haftalarda oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv'nun düğününe katılmıştı. Törene tek başına gelmesi dikkatlerden kaçmazken 35 yaşındaki ünlü oyuncu "Ertelenmiş bir düğün için buradayım. İkisini de şimdiden mutluluklar diliyorum" derken, basın mensuplarının sorularına kaçamak cevaplar vermişti. Hayatına 'single' (bekar) olarak devam ettiğini dile getiren yakışıklı oyuncu, "İlişki yok. Gayet single'ım ama iyiyim" demişti.

"Bu haber tam bir saçmalık"

Ortaya atılan aşk iddialarının ardından kendisi hakkında haber yapan bir magazin sayfasının paylaşımını gören Kerem Bursin yaptığı yorumka adeta ateş püskürdü. Ünlü isim hakkında çıkan iddialara ve habere "Bu haber tam bir saçmalık" diyerek isyan etti ve "Genelde bunu yapmam, ama bu haber tam bir saçmalık. Ben bekarım; siz ve bunu okuyanlar her kimlerse hakkımda bu saçma haberleri yaymazsanız ve kendi hayatınıza veya gerçek haberlere odaklanırsanız çok sevinirim. Teşekkürler" dedi. Söz konusu magazin sayfasının, Kerem Bürsin'in gündem olan cevabı üzerine gönderilerini yorumlara kapatmış olması da dikkat çekti.