Kobra Murat açıkladı! Mal varlığını dudak uçuklattı: "Karım artık altın yaptırma, kasalar almıyor diyor"

Daha önce ünlü şarkıcı Seda Sayan tarafından çıktığı bir defilede keşfedildiğini söyleyen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler katıldığı bir Youtube programında mal varlığını açıkladı. Dudak uçuklatan servetini açıklayan Kobra Murat'ın "Karım diyor ki artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Ünlü sanatçı Seda Sayan tarafından çıktığı bir defilede keşfedilen sonrasında sahne şovlarına ve şarkıcılığa başlayan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, farklı tarzı, kendine has eğlenceli kişiliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Divandiler'in katıldığı bir Youtube programında mal varlığını açıklaması magazin ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Kobra Murat'ın dudak uçuklatan serveti...

Mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı

Sosyal medyada oldukça hatrı sayılır büyük bir hayran kitlesine sahip olan, renkli ve eğlenceli sahne şovları ile bilinen Kobra Murat'ın mal varlığı açıklaması günün en çok konuşulan konuları arasında yerini almayı başardı. Katıldığı bir YouTube programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Kobra Murat mal varlığınıda açıkladı. Şarkıcının mal varlığını duyan kulaklarına inanamadı.

"Karım artık altın yaptırma, kasalar almıyor diyor"

Mal varlığını açıklamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Kobra Murat katıldığı Yotube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Torunuma 2 buçuk trilyonluk altın yaptım" diyerek servetini açıklayan Kobra Murat, "18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor. Karımın üstüne paralar var, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında peruğunu çıkardı, herkesi şoke etti

Geçen aylarda Uçankuş TV'de yayınlanan Lerzan Mutlu'nun programına konuk olan ve eşi ile şarkı söyleyen Kobra Murat'ın, kendisinin olduğunu düşündüğümüz saçlarının gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Canlı yayında bir anda peruğunu çıkaran Kobra Murat'ı görenlerin ağzı açık kalmıştı.

Kobra Murat lakabı nerden geliyor?

Murat Divandiler'in 'Kobra Murat' lakabının nereden geldiği merak konusuydu. Ünlü isim, bu duruma da açıklık getirdi. Terzilik yaptığı dönemde zengin bir kadına kostüm diken isim, yine aynı kadın tarafından düğüne davet edildi.

Murat Divandiler’in düğünde yaptığı 'kobra' şovu sonrası adı 'Kobra' olarak anılmaya başladı. Bu durum sonrası ‘Keskin Makas’ olan dükkanının adını da ‘Romanların Cemil İpekçi’si Kobra Murat’ olarak değiştirdi. Ünlü sanatçı Seda Sayan tarafından çıktığı bir defilede keşfedildiğini belirten Kobra Murat, sonrasında ise sahne şovlarına ve şarkıcılığa başladığını açıkladı.