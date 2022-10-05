Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Dele Alli eleştirenleri utandıracak

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, oynadığı futbolla beklentilerin altında kalan Dele Alli için erken yorum yapıldığını söyledi.

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Fransız teknik adam adaptasyon sürecinin devam ettiğini söylediği İngiliz yıldız için yöneticilere garanti verdi: "Onu acımasızca eleştirenler hata yaptıklarını anlayacak."

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli henüz üç maça çıkmış olmasına rağmen beklentilerin uzağında kaldığı için eleştiriliyor. Bu durum siyah beyazlı yöneticileri de rahatsız etmiş durumda. İngiliz yıldız hakkında soru işaretleri çok erken oluşssa da en büyük destek teknik direktör Valerien Ismael'den geldi. Genç teknik adam, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe maçında ilk 11'de başlattığı ve 72. dakikada oyundan çıkardığı öğrencisine sahip çıktı.

Dele Alli özveresiyle mutlu ediyor

Sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile Dele Alli'nin performansını masaya yatıran Valerien Ismael, "Derbide taktik gereği savunmaya daha çok yardımcı olmasını istedim. Önümüzdeki maçlarda daha üretken olacak ve bize çok katkı sağlayacak. Onu acımasızca eleştirenler büyük hata yaptıkları için utanacaklar. Sakatlıktan yeni çıktığını bile unutuyorlar." dedi. Öte yandan İngiliz yıldız dün takım izinli olmasına rağmen Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine gelerek bireysel idman yaptı.

N'Koudou söz verdi

Sakatlığı sebebiytle derbide forma giyemeyen N'Koudou en kısa sürede sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor. Kamerunlu oyuncu, Valerien Ismael'le görüşerek daha güçlü döneceğinin sözünü verdi. N'Koudou'nunGiresun deplasmanında kadroda olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın şaşırtan istatistiği

Beşiktaş liderin sadece iki puan gerisinde olsa da topla oynama listesinde çok geride kaldı. Siyah beyazlılar yüzde 46,9 ortalamayla ligde en az topla oynayan beşinci takım. Beşiktaş'tan bu alanda daha geri olan takımlar şöyle: İstanbulspor, Giresunspor, Gaziantep, Kasımpaşa.

Kaynak: Türkiye Gazetesi