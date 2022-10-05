Elektrik faturanızı ikiye katlayan yaptığınız o hata bakın neymiş...Faturaları azaltmanın yolları...

Faturalar kış aylarında daha fazla gelir. Kış aylarına yaklaştığımız günlerde faturalarımızı nasıl azaltabileceğinizi öğrenmenizde fayda var. Birçok kişi faturalarını düşürmenin yollarını arıyor. Faturanın daha düşük gelmesi için yapılabilecek yöntemler var.

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Ufak tasarruf yöntemleri ile faturalarınızı azaltabilirsiniz. Yapacağınız birkaç yöntemin, faturalar üzerindeki etkisini görünce çok şaşıracaksınız. Ev ekonomisine katkı sağlamak ve elektrik faturasını düşürmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Elektrik faturasını düşürecek yöntemler

Ev aletleri kullanılmadığı zaman fişleri çekilmeli. Ama buzdolabı fişi çekilebilecek bir eşya değildir. Buzdolabının ve dondurucunun fişini çektiğinizde tekrar kullanıma sokmak ve onları her açtığınızda doğru soğukluğa düşürmek için büyük miktarda enerji harcanıyor. Buzdolabının fişini çektiğinizde elektrikten tasarruf değil tam tersine elektrik faturasının yükselmesine neden oluyorsunuz ve buzdolabında yer alan yiyeceklerin bozulmasına yol açar.

Fırın yerine ocak kullanın

Su ısıtıcılar ve fırın da en çok kullanılan ev aletlerinden biri. Evde yemek yaparken suyu bir su ısıtıcıda ısıtmakla doğal gazlı bir ocakta ısıtmak arasında iki kattan fazla maliyet farkı var. Doğal gaz elektriğe göre daha ucuz. Bu yüzden su ısıtırken ocak kullanmanız zaman olarak daha uzun sürse de daha fazla tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Tencerenin kapağını kapatın

Yemek yapılırken yemek tenceresinin kapağını kapatmak enerjiden yüzde 50 tasarruf etmenizi sağlar. Kapağı kapatılan yemekler hem daha hızlı pişer hem de daha az enerji harcar.

Gündeme gelen haberlere göre elektrik kullanımı özellikle çamaşır, bulaşık, ütü ve diğer ürünler akşam 22.00'den sabah 06.00'ya kadar ki zaman diliminde sıklıkta tercih edilen yöntemdi. Bu saatlerin artık değiştirildiği belirtildi. Akşam üzeri saat 17:00 ile 22:00 saatlerini kapsayan zaman diliminde daha fazla elektrik harcandığı belirtildi.

Kolay yöntemler

Ampul seçimini doğru yapın. Tasarruflu ampuller kullanın.

Telefon, laptop, tablet gibi aletleri doğru şarj edin. Sürekli şarj halinde bırakmayın.

Kullanmadığınız elektrikli aletleri fişte bırakmayın.

Çamaşır ve bulaşık makinesini iyice dolmadan çalıştırmayın.

Beyaz eşya seçiminde yüksek seviye tercihinde bulunun. Bu ürünler ilk aşamada pahalıdır ancak uzun yıllar kullanımda sizi kara geçirebilir.

Saç kurutma makineleri çok fazla elektrik tüketir. Dikkatli kullanımla yüzde 10 enerji tasarrufu yapılabilir.

Buz dolabına doğru yiyecekleri doğru ısıda koyun. Sıcak yiyecekleri soğutmak için daha fazla enerji harcanır.

Kombi bakımı ve radyatör temizliği, doğalgaz faturasının azalmasına yardımcı olur.

Kalorifer peteklerinin önü kapanmamalı enerji yayılımı zorlaştırılmamalıdır.

Oda sıcaklığını 23′ten 22′e indirmek yani 1 derece azaltmak yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu anlamına gelir.