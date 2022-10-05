Özel hastanede skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Ataşehir'deki yatağa bağımlı yaşlı kadın hastaya, sağlık görevlilerinin yaptığı muamele infiale sosyal medyada infiale yol açtı. Bakanı Fahrettin Koca, yaşlı kadına hakaret edip yüzüne para fırlatan kişiler için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki özel hastanede bir hasta, yatağa bağlı durumdayken hakarete uğradı, yüzüne para atıldı, küfür edilip "Ameliyata giriyorsun" denilerek korkutuldu.

Yaşlı kadına yaşattıkları eziyeti kameraya kaydeden iki görevlinin işine son verildiği açıklandı.

''Böbreğini alacağım'' diyerek korkutup yüzüne para attılar

Kayıtta; yatağa bağımlı yaşlı bir kadına, hastane personeli tarafından eziyet edildiği görülüyor. Erkek görevliyi, mesai arkadaşı bir kadın cep telefonu kamerasıyla çekiyor.

Görüntülerde görevlinin, yaşlı hastanın yüzüne ve yatağın yanına para atıp "Bu paraları sana veriyorum çünkü böbreğini alacağım" diyerek korkuttuğu yer alıyor.

Bir diğer kayıtta da aynı kadının hakaretlere maruz kaldığı görülüyor. Yaşlı kadın, oksijen cihazına bağlı haldeyken kendisine söylenenlere yanıt vermekte zorlanıyor.

Hastaneden açıklama

Olayın yaşandığı hastaneden yapılan açıklamada, kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 31 Ocak'ta İstanbul İçerenköy'deki hastanede eski bir çalışan tarafından çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtlarının bulunduğunu söyleyen bir şahıs tarafından hastane yönetimine şifahi olarak ihbar yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahısların hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirildiği dile getirilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022'de feshedilerek, eş zamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

Açıklamada, "Yaşanan bu son derece müessif hadiseye dair hukuki sürecin en yakın takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadesi kullanıldı.

Başsavcılıktan soruşturma

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek."