Ev yapımı kazandibi tarifi sütlü tatlıların kraliçesi lezzetiyle damak çatlatacak!

Sütlü hafif tatlı severlerin gözdelerinden kazandibini evde yapmak aslında sandığınızdan çok daha basit. Sevdikleriniz ve misafirlerinizle paylaşabileceğiniz bu muhteşem lezzet damakları şenlendirecek. Eğer kazandibi yapılışını püf noktalarıyla merak ediyorsanız haberimize mutlaka göz atın!

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Kazandibi Türk mutfağının köklü lezzetlerinden bir tanesi. Osmanlı'dan günümüze kadar karşı konulmaz tadıyla ulaşmış olan kazandibinin pratik yapılışı herkesin merak ettiği bir konu. Tatlıcılarda yediğinizden çok daha güzelini yapacağınız bir kazandibi tarifini paylaşıyoruz. O halde sizi mutfağa alalım ve enfes kazandibi yapımına başlayalım. İşte kazandibi yapılışı...

Kazandibi için malzemeler;

-3 su bardağı süt

-1 yemek kaşığı nişasta

-Yarım su bardağı elekten geçirilmiş un

-Yarım su bardağı toz şeker

-Yarım yemek kaşığı köy tereyağı

-Yarım paket vanilya

Kazandibi nasıl yapılır?

Kazandibi yapımında önemli olan muhallebi kıvamını iyi yakalamak. Bunun için ise öncelikle;

-Orta boy bir tencereye yarım kaşık tereyağını ekleyiniz.

-Tereyağı eridikten sonra tencereye sırayla un şeker vanilya ve nişastayı dökünüz

- ocağınızın ateşi orta düzeyde olmasına dikkat edin

-Tahta kaşıkla malzemeleri tencere içerisinde karıştırın

-Malzemeleri karıştırmaya devam edin ve sütü ekleyin. Böylece karışım topaklanmaz

-Muhallebi kıvamına gelince karışımı ocaktan alın

-dikdörtgen bir baklava tepsisinin dibine tereyağını boşluk bırakmadan sürün

-Üzerine muhallebinizi boşaltın

-Orta düzeyde ocağınızın en büyük gözünü yeniden açıp üzerine tepsiyi koyun. Tepsiyi sıklıkla ocağın üzerinde çevirin

-her bölge 4-5 dakika ateşte kalmalı

-Ocağı kapatın ve ardından tepsiyi soğumaya bırakın. Tepsi soğuduktan sonra ise dolaba koyun.

-Dolaptan çıkardığınızda tatlınız servise hazır artık dilimlere ayırıp servis edebilirsiniz.

Nasıl servis edilir?

Rulo yapabileceğiniz tatlıyı, yanık tarafı üstte kalacak şekilde kare dilimler halinde de servis edebilirsiniz. Arzuya göre servis tabaklarına birer top sade dondurma ekleyebilirsiniz.