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Deniz Seki'nin fotoşop faciası! Deniz Seki ateş püskürdü

Deniz Seki'nin fotoşop faciası! Deniz Seki ateş püskürdü

Instagram hesabındaki fotoğraflarına filtre uyguladığı ve Photoshop yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Deniz Seki'ye takipçileri photoshop güzeli dedi. Havaalanında görüntülenen Deniz Seki, Photoshop sorularına cevap vermedi ancak yüzündeki şişlikle de dikkat çekti.

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Deniz Seki, geçtiğimiz gün havaalanında görüntülendi. Aldığı kilolar ile dikkat çeken Deniz Seki, konser fotoğraflarına Photoshop yaptığı iddialarına cevap vermedi. Ünlü şarkıcının yüzünün şiş olması dikkat çekti. Seki, "Sahnem vardı, muhteşem geçti. Konserlerim yoğun bir şekilde devam ediyor, ben sahnelerde çok mutluyum. Yeni projeler de yolda" dedi.

Deniz Seki fotoşop mu yapıyor?

Ünlü şarkıcının takipçileri kendisinin fotoğraflarıyla oynadığını ve kendini daha zayıf göstermeye çalıştığını sosyal medya fotoğraflarının altına yorum yaparak dile getirdi.  'Instagram fotoğraflarına Photoshop yapıyor' eleştirilerine, "Ne Photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" sözleri ile karşılık verip uzaklaşmıştı.

Konserleri devam ediyor

Deniz Seki en son Manisa'da konser vermişti ve konser anlarını instagram hesabından paylaşmıştı. Konser verdiği belediye hesabı da konserden görüntüler paylaşınca Deniz Seki'nin fotoğraflarına fotoşop yaptığı ortaya çıktı. 

Kötü yorumları tükürmeyin

Deniz Seki'nin ve belediye hesabının sosyal medya paylaşımları karşılaştırılınca aradı fark ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından Seki ''Merhaba bu sefer farklı bir Deniz Seki ile karşınızdayım. Hepimiz insanız insan'' yorumunu yaptı.

''Kötü yorumları ağzınıza alın çiğneyin ama tükürmeyin.'' dedi. 

52 yaşındaki Deniz Seki, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün havalimanında görüntülenmişti. Basın mensuplarıyla konuşarak İzmir'deki sahnesinden döndüğünü söyleyen Seki, "Sahnem vardı, muhteşem geçti. Konserlerim yoğun bir şekilde devam ediyor, ben sahnelerde çok mutluyum. Yeni projeler de yolda" cümlelerini kurduktan sonra çıkış kapısına doğru yürümeye devam etti. Konser fotoğraflarına photoshop yaptığı iddialarına yanıt vermeyen şarkıcının makyajsız olduğu için gözlük taktığı görüldü. Ünlü ismin yüzünün şiş olması da dikkatlerden kaçmadı. 

Deniz Seki fotoşop iddialarına "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" sözleriyle yanıt verdi.

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