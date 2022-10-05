Keloğlan'ın Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Yıllarca izlemişiz farketmemişiz..

Unutulmayan efsane film Keloğlan'ın aşkı Fatma ortaya çıktı. Rüştü Asyalı hayat verdiği Türk film tarihine damgasını vuran karakterlerden olan Keloğlan'da Fatma karakteri ile izleyici karşısına çıkan ismin kim olduğunu duyunca ağzınız açık kalacak.

Abone ol

Türk filmlerinin en sevilen karakterlerinden biriydi Keloğlan. Her yeni gelen nesil tarafından da izlenen Keloğlan'ı canlandıran Rüştü Asyalı, o karakterin hafızalarda yer edinmesine yardımcı oldu. Bu filmde Fatma karakterine can veren bir isim vardı ki, güzelliğiyle görenleri büyüyordu.

Keloğlan'ın aşkı Fatma kim?

Filmde Keloğlan'ın sevgilisi "Fatma" güzelliğiyle görenleri büyüyordu. Fatma karakterine hayat veren ismi duyanlar ise şaştı kaldı. Keloğlan'ın Fatma'sı Fatma Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisinde Şaheste karakterinyle karşımıza çıkmıştı.

''O olduğuna inanamıyorum''

Fatma Karanfil, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları "Bence hiçbir şey kaybetmemiş, hala çok güzel", "O olduğuna inanamıyorum" ve "Yaşına göre oldukça güzel" gibi yorumlarda bulundu.

Fatma Karanfil kimdir?

Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 1968 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği “Yüz Güzeli” yarışmasında üçüncü seçilen Fatma Karanfil, 1967- 1969 yılları arasında LCC'de (Language and Culture Center) Tiyatro üzerine eğitimler aldı.

Kameralar karşısına ilk kez 1968 yılında yayınlanan Yakılacak Kitap filmiyle geçen Fatma Karanfil, ardından; Sarmaşık Gülleri, Ömrünün Tek Gecesi, Kezban, Yasamak Ne Güzel Şey, Ömür Boyu, Hazreti Ali gibi filmlerde rol almaya devam etti. 1976 – 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde sinemadan uzaklaşarak Londra’ya tekstil eğitimi almaya gitti.

1975 yılında müzisyen Ali Kocatepe ile evlenip, ayrıldı. 1984'te bir iş adamı ile ikinci evliliğini yaptı, ondan da ayrıldı.

1998 yılında meme kanserine yakalanan sanatçı, bir sene sonra ameliyat olup 2001 yılında tekrar sahnelere dönmüştür. Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın, Evli ve Çocuksuz, Kumsaldaki İzler, Üç Kadın, Çocuklar Ne Olacak, Kınalı Kuzular, Gülpare, Elveda Derken, Aşk-ı Memnu, Çiçek, Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, Adını Sen Koy, Bahtiyar Ölmez ve Ver Elini Aşk gibi bir çok dizide rol almıştır.