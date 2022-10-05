Dolar kritik sınıra ulaştı! Rekora doymuyor...

Dolar ve altın başta olmak üzere döviz piyasasında yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son rakamlar...

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Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon rakamları sonrasında Türk Lirası karşısında yükselişe geçen piyasalar yeni güne de zirvede başladı.

Dün artan risk iştahının etkisiyle alıcılı bir seyir izlenmesinin dolar/TL, güne 18,62 TL seviyesinde başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Daha sonra dolar/TL 18,57 TL seviyesine çekilerek dalgalı seyrini sürdürdü.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Dolar endeksi, haftanın başında değer kaybetmesinin ardından bugüne toparlanma çabası ile başladı ve yeniden yükselişe geçerek 110,79 seviyesine ulaştı.

Dolar endeksindeki güçlenme hareketi, hızlıca artan altını da baskılayarak, fiyatların geri çekilmesini sağladı.

Ancak yatırımcıların Fed’in gelecekte sergileyeceği politika duruşu hakkında daha fazla netlik görmeyi istemesi sebebiyle hala ons altın 1.700 dolar seviyesinin üzerinde bulunuyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,57 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,54 TL'den başlayan Euro 18,42 TL'den,

21,19 TL'den başlayan Sterlin 21,06 TL'den,

12,89 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,85 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,57 lira, euronun satış fiyatı ise 18,52 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.720 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.706 Dolar'dan,

1.027 TL'den başlayan Gram altın 1.019 TL'den,

1.651 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.638 TL'den,

6.795 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.740 TL'den,

12,44 TL'den başlayan Gümüş ise 12.13 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 20.153 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.025 Dolar'dan,

1.352 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.335 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,55 Dolar'dan işlem görüyor.