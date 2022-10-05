Şarkıcı Bayhan'dan ortalığı ayağa kaldıracak itiraflar ''Beni taciz etmeye çalıştı''

Bayhan, bir dönemin en çok izlenen yarışması Popstar ile adını duyurmuştu. Bir YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu olan Bayhan, çarpıcı itiraflarda bulundu. Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Bayhan Gürhan, sokakta kaldığı dönemde yaşadıklarından bahsetti.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda annesiyle birlikte fare zehri almaya gittiklerini ve annesinin fare zehri içerek intihar ettiğini itiraf eden Bayhan, izleyenleri çok şaşırtmıştı.

YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Bayhan Gürhan, ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu söyledi. Almanya'daki bir Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüğünden bahseden Gürhan, "Beni rahibeler büyüttü, kendi inançları çerçevesinde bana doğru yolu göstermeye çalıştılar" dedi.

''Sokakta kaldığımda taciz etmeye çalıştılar''

Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Bayhan, o dönemler çaresiz olduğunu söyledi. Sokaktaki tehlikelerin farkında olduğunu söyleyen Bayhan, üstünde kendini korumak için bir şeyler taşıdığını belirtti.

''Bana kimse yol göstermedi. Hayatta kalmak için hep elimdeki imkanları değerlendirmeye çalıştım. Bir çorbacıdan meyve bıçağı çalarak onu bilettim. Sokaklarda o şekilde kalabildim. Kimlik kontrollerinde polis benden bıçağı alırdı, ben de başka yerden tekrar bulurdum. Sokaklarda kötü amaçlı insanlar var. Başına her şey gelebilir ve kendini savunmak zorundasın. Ben her zaman kendimi savunabildim. Taciz için yeltenenler olduğunda amacına ulaşamadı" dedi.

''Akrabalarım beni evden kovdu''

Bayhan 5 yaşındayken annesinin gözü önünde fare zehri içerek intihar ettiğini söyledi. "Ablam 1993 yılında Almanya'da trafik kazası geçirdi. Ablamın cenazesini getirdikten sonra hayat benim için kopmuş oldu. 13 yaşında ablamı kaybettikten sonra hiçbir akrabamın yanına sığamadım, hep kovdular" dedi.

Rahibeler büyütmüş

Bayhan çocukluğunun sokaklarda geçtiğini ve çok zor günler geçirdiğini söylemişti. Annesi ve ablası vefat ettikten sonra Almanya'ya götürülmüş. 5-6 yaşlarında Çocuk Esirgeme Kurumuna bırakıldığında onu rahibelerin büyüttüğünü ve ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu söyledi.

''Rotasız büyümüş küçük bir çocuğu bir şekilde terbiye etmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.