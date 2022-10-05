Kim der ki 4 ay önce doğum yaptı! Sinem Kobal doğum kilolarından kurtuldu incecik oldu!

İlk bebeğini 2020 yılında kucağına alan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 4 ay önce ikinci kızını da dünyaya getirdi. Her zaman güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken ismin doğum kilolarından eser kalmadı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan pozlarını paylaşan Sinem Kobal, 'doğum kilolarından kurtulmuş' dedirtti.

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Oyunculuğa Dadı dizisiyle daha genç bir kızken başlayan Sinem Kobal, Selena dizisiyle hafızalara kazınmıştı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalioğlu ile evlenen Kobal'ın bu evliliğinden iki çocuğu oldu. Hamilelik kilolarından eser kalmayan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Hiç doğum yapmamış gibi

4 ay önce 2. kızını kucağına alan güzel oyuncu, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınlandı. Doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu fit haliyle herkesi şaşırttı.

Bu süreçte 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Kobal, "Bazen" notuyla fotoğraflarını paylaştı.

Eski formuna döndü

Peş peşe doğum yapan oyuncu, kısa sürede eski formuna geri döndü. Oyuncunun zayıflığını gözler önüne serdiği fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun fit hali, takipçileri tarafından beğeni topladı.

Sinem Kobal kimdir?

14 Ağustos 1987 tarihinde, inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak, İstanbul’da dünyaya geldi.

Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991–1999 yılları arasında, sekiz yıl boyunda bale eğitimine devam etti. İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’nden 2001 yılında mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımıyla beraberİstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve de aikido yapmaya devam etti.

Sinem Kobal’ın Dormen Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı.2000–2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı’nın kadrosunda, Sinem Kobal’ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal’a Jetix Çocuk Ödülleri’nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.Dadı’nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü’ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.

2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise Lise Defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik-gerilim filmi ile ilk sinema denemesine imza attı. 2005 yılında, ATV’de gösterimeterini canlandırsa da, dizi seyircilerden beklenen ilgiyi görmedi. 2006 yılında, ikinci sinema filmi olan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’nda yer aldı. Kült bir trash movie olarak nitelendirilen ilk filmin devamı olarak çekilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, IMDBlistelerinde tarihin en kötü 100 filmi arasına girmeyi başardı. 2008 yılında Ayakta Kal, 2009 yılında ise Romantik Komedi, genç oyuncunun beyazperdede yer aldığı diğer yapımlar oldu.

Genç oyuncunun 2006–2009 yılları arasında rol aldığı Selena adlı dizi, popüleritesini büyük oranda arttırdı. Fantastik bir dizi olan ve ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden Selena’da, genç oyuncu, Cansu Demirci ve Gizem Güven ile beraber kamera karşısına geçti. Sinem Kobal, 2010 senesi yaz ayında Kanal D’de başlayan daha sonra Star TV’de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı. 5 Şubat 2010 tarihinde ise Romantik Komedi filminde “Didem” karakterini oynadı. 14 Şubat 2013 tarihinde ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolünü sürdürdü.

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirdi.