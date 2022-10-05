Çocuklar için zararsız, kahvaltılık sürülebilir çikolata ve pancake tarifi...

Çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesi çok önemli. Özellikle gelişme çağındaki çocuklarımıza daha özenli yemekler hazırlıyoruz ama her çocuk yemiyor. Çocukların severek yediği çikolata gibi yiyecekler genelde sağlıksız oluyor. Evde kendiniz yapabileceğiniz kahvaltılık çikolata ile daha sağlıklı beslenme sağlanabilir.

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Evdeki malzemeyle kolayca yapabileceğiniz, pişirmeye gerek olmayan kahvaltılık çikolatayı mutlaka deneyin. İçinde katkı maddesi olmayan 2-3 dakikalık muhteşem bir tarif.

Malzemeler

Yarım su bardağı oda ısısında süt

1 su bardağı oda ısısında sıvı yağ

3 yemek kaşığı toz şeker

2 dolu yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı vanilya (istenilirse)

Tavada kavrulmuş çiğ fındık (isteğe göre)

Yapılışı

Bir kavanoza oda ısısında süt, oda ısısında sıvı yağ ve toz şeker alınır.

Blender ile 1-2 dakika çekilir. Hemen koyulaştığını göreceksiniz.

Kremşanti kıvamı aldıktan sonra üzerine kakao eklenip 1 dakika daha blender ile çekilir.

Dilerseniz kakao eklediğiniz sırada 1 çay kaşığı vanilya da ekleyebilirsiniz.

Not: çiğ fındığı tavada 4-5 dakika kavurun. Hem kabuklarının soyulduğunu göreceksiniz hem de fındıklar kavrulma işleminden sonra yağını verecektir.

Bu işlemlerden sonra karışıma bu fındıkları da ekleyip hep beraber çekebilirsiniz.

Böylelikle fındıklısını da en doğalından en kolayından elde etmiş olacaksınız.

Çocuklar için daha fazla kahvaltılık tarif arıyorsanız bir tarifimiz daha var. Tuzlu pancake! pancake üzerine ev yapımı çikolatanız efsane olur.

Tuzlu pancake tarifi

Tuzlu pancake hamuru için

1 su bardağı un

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı süt

1 adet yumurta

Bir tutam tuz

Bir tutam toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yağlamak için

1 çorba kaşığı tereyağı

Pancake için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Küçük bir tavayı yarım çay kaşığı kadar tereyağı ile yağlayın.

Tava ısınınca yarım kahve fincanı kadar pancake hamurundan dökün. Üzeri göz göz olunca diğer tarafını çevirin ve aynı şekilde kızartın.

Pişen pancake’i kağıt havlu üzerine alın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın.

Pancake hamurlarını istediğiniz ölçülerdeki kalp kalıplar yardımıyla kesip, aralarına aynı boyda kalp şeklinde kesilmiş kaşar peyniri, jambon ve roka yaprağı yerleştirin.

Tost gibi kapatıp yiyebilirsiniz.