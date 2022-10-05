Ataşehir'de hastaya eziyet edilen hastanenin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel bir hastanede kaydedilen komadaki yaşlı bir hastanın üzerine para atıldığı görüntülere ilişkin hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel bir hastanede kaydedilen komadaki yaşlı bir hastanın üzerine para atıldığı görüntülere ilişkin hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."