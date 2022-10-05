Bitmek bilmiyor! Koronavirüsün en yaygın belirtisi yine değişti...

Mart 2020 tarihinden beri başımıza bela olan ve bir türlü geçmek bilmeyen koronavirüsün bir çok belirtisi bulunuyor. Koronavirüsün bilinen en yaygın belirtisi olan yüksek ateş ve tat koku kaybı yerini başka bir belirtiye bıraktı.

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Bilindiği gibi koronavirüsün en yaygın belirtisi yüksek ateş ve tat-koku kaybı olarak biliniyordu. Ancak İngiltere merkezli dünyanın en geniş kapsamlı Covid-19 veritabanını oluşturan King’s College London’da görevli bir kişi, koronavirüs vakalarında bazı değişiklikler olduğunu belirtti.

Ateş ve tat-koku kaybı belirtileri azaldı

Spector, koronavirüs vakalarında boğaz ağrısının dominant belirti haline geldiğini ve yüksek ateş ve koku-tat kaybının ise giderek azaldığını belirtti. Spector, bu durumun vaka sayısındaki artışı da tetikleyeceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

Birçok insan halen hükümetin rehberindeki belirtilere bakıyor ki bu yanlış. Bu sebeple boğazı ağrıyan bir kişi Covid-19 olduğunu bilmeden bu hastalığı etrafına yayabilir.

Ünlü bilim insanı ise yaptığı açıklamanın devamında, "şu an koronavirüs’un üçte ikisi boğaz ağrısıyla başlıyor. Yüksek ateş ve koku-tat kaybı çok az. Dolayısıyla bilhassa yaşlılar koronavirüs olmadıklarını düşünüyorlar. Bunun grip olduğunu düşünerek test olmuyorlar” şeklinde konuştu.

Ciddi bir artış var

İngiltere’de açıklanan resmi verilere göre Eylül ayında koronavirüs vaka sayısında ciddi bir artış meydana gelirken Spector, İngiliz The Independent gazetesine açıklamalarda bulundu. Spector, sonbaharda Omicron varyantının mutasyona uğramaya devam etmesi ile beraber bağışıklık sistemini alt edebileceğini belirtti. Spector, vaka sayılarında da artış beklendiğini açıkladı.

Koronavirüs'ün en yaygın belirtileri

En yaygın semptomlar: Ateş

Öksürük

Yorgunluk

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Daha seyrek görülen semptomlar:

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Ağrı ve sızı

İshal

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Gözlerde kızarıklık veya tahriş

Ciddi semptomlar: