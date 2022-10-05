Kars ketesi nasıl yapılır tatlı ve tuzlu enfes tarif çayın yanında iyi gider!

İçi kıyır kıyır dışı nar gibi kızarmış bir keteye kim hayır diyebilir ki? Daha önce hiç denemeyenlerin bile kolayca yapacağı lezzetine doyum olmaz bir kete tarifi hazırladık. Çay saatinize keyif katacak kete tarifini denemeden geçmeyin. Kete nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktası var mı? Bu soruların yanıtları haberimizde...

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Anadolu'nun hemen her köşesine özgü kete tarifi bulmak mümkün. Bugün sizler için Kars usulü yapılan keteyi paylaşmak istedik. Hem besleyici hem de doyurucu olan Kars ketesi lezzetiyle sizi mest edecek. Tuzlu çeşidinin yanında tatlı versiyonu da bulunan Kars ketesinin her iki tarifini de paylaşıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun!

Kars Ketesi (Şekerli ve Tuzlu Tam Ölçü) Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru İçin;

1 litre süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz (silme)

1 yemek kaşığı şeker

1 paket instant maya

16 su bardağı un (2 kg)

Tuzlu İç Harcı İçin;

1 paket margarin veya tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz (silme)

8 su bardağı un

Şekerli İç Harcı İçin;

1 paket margarin veya tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı pudra şekeri veya toz şeker

7,5 su bardağı un

Hamuru Yağlamak İçin;

Yarım paket margarin veya tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri İçin;

2 adet yumurta

Kars ketesi (şekerli ve tuzlu tam ölçü) tarifi nasıl yapılır?

Ilık süte; mayayı, şekeri ve tuzu ekleyip karıştıralım.

Unu azar azar ekleyip, hamurumuzu güzelce yoğuralım ve üzerini örtüp mayalandıralım.

Hamur mayalanırken, ketemizin iç harcını hazırlayalım.

Bir tencereye, margarini ve sıvı yağı koyup eritelim.

Eridikten sonra, unu azar azar ekleyip ocağın altını kısalım.

Birkaç kez karıştırdıktan sonra, ocağın altını kapatalım ve tuzunu ekleyelim.

Soğuduktan sonra, elimizle biraz karıştıralım.

Aynı şekilde başka bir tencerede, şekerli iç harcımızı da hazırlayalım. Ben pudra şekeri kullandım, isterseniz toz şeker de kullanabilirsiniz.

Kete içini eşit şekilde koymak için, bir tepsiye biraz aralıklı olacak şekilde paylaştırdım.

Dinlenen hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım ve üzerini örtelim. Bu şekilde 24 beze oluyor. Dilerseniz daha büyük bezeler de yapabilirsiniz.

İlk yaptığımız bezeden başlayarak, unlayıp açabildiğimiz kadar ince açalım.

Biraz yağ gezdirip, fırçayla yayalım. Çok da fazla yağlamayalım yoksa kete çok yağlı olur.

Zarf şeklinde kapatıp, unlu iç harçtan koyup bohça şeklinde kapatalım.

Kapattığımız kısım üste gelecek şekilde, fırın tepsisine koyup ortadan dışa doğru biraz yumrukla ve parmak uçlarıyla bastırıp, üzerine yumurta sürelim. Çatalla üzerini delip, desen verelim.

Fırında pişerken, hemen diğer bezeleri açıp hazırlayalım. Birkaç tanesini bohça şeklinde hazırlayıp, sonradan da tepside şekil verebilirsiniz.

Piştikten sonra, keteleri örtü üzerine serelim. Soğuyana kadar üst üste koymayalım.

Dilimleyip, çayın yanında tüketebilirsiniz. Dilerseniz buzlukta da saklayıp, istediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz.

Not: Eğer keteyi biraz çıtır seviyorsanız, instant mayayla güzel oluyor. Yumuşak bir kıvamda seviyorsanız, yaş mayayla güzel oluyor.

Afiyet olsun.