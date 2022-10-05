Köfte klişelerini bozan Tire şiş köfte tarifi sizi oturduğunuz yerden İzmir'e götürecek

Ege bölgesinde genellikle sebze yemekleri sıklıkla tüketilir. Ancak İzmir yöresine ait Tire şiş köfte lezzetini deneyenler bu tattan asla vazgeçemiyor.

İşte sizin ve çocuklarınızın severek tüketebileceği, harika lezzetiyle sizi baştan çıkartacak Tire şiş köftesi malzemeleri ve yapılışı...

500 gr orta yağlı kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

4 adet orta boy sivri biber

4 adet orta boy domates

1,5 yemek kaşığı tereyağı

12 adet tahta çöp şiş

Tire şiş köfte yapılışı:

Tire şiş köfte tarifi için; ilk olarak derin bir kap içine yarım kilo orta yağlı kıymayı boşaltın. Kıymanın üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve damak tadınıza göre karabiber ilave edin. Tüm köfte harcını özleşene kadar iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz köfte harcını 12 eşit parçaya ayırın. Diğer yanda da küçük bir kase içerisine biraz su koyun. Üzerine çok az tuz ekleyip iyice karıştırın. Tuzlu su köfteye şekil vermek için kullanılacaktır.

Sonrasında elinizi hafifçe ıslatıp, köfte parçalarından birini alın. Daha sonra köfteyi iki elinizle ileri geri yuvarlayıp, silindir şekle getirin. Sonrasında köfteyi tezgah üzerine bırakın. Parmak uçlarınız yardımıyla uzunlamasına köftenin üzerine hafifçe bastırıp, 1 adet tahta çöp şiş yerleştirin. Köftenin uç kısımlarını iyice kapatın. Sonrasında şişi bir elinizle tutup, diğer elinizi de ara ara tuzlu su ile hafifçe ıslatarak, çöp şiş üzerinde köfteye aşağı yukarı eliniz ile bastıra bastıra orta incelikle şekle sokun.

Köftelere uygun şekle soktuktan sonra yanmaz yapışmaz geniş bir tavayı ocak üzerine alıp, iyice ısıtın. Hazırladığınız tire köfteleri ısıttığınız tavanın içine düzgün şekilde dizin. Arkalı önlü hafifçe kızarana dek pişirin. Köfteleri tavada kızartmak yerine fırında ya da ızgarada da pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Köfteler piştikten sonra bir tabak üzerine alıp, kenarda soğutun. Soğuduktan sonra köfteleri dikkatli bir şekilde çöp şişlerinden ayırın.

Tire şiş köftenin sosunu hazırlamak için; orta boy geniş bir tava içine yarım yemek kaşığı tereyağı koyup, iyice ısıtın. Isınan yağın üzerine 4 adet orta boy biraz iri doğranmış domatesi ilave edin. Damak zevkinize göre de biraz tuz koyup, domatesleri ara ara karıştırarak yumuşayana dek pişirin.

Sonrasında başka geniş bir tava içine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koyup, iyice ısıtın. Daha sonra 4-5 adet orta boy sivri biberi 3-4 parçaya kesip, yağın üzerine ekleyin. Biberleri yağda hafifçe kızarana dek pişirin. Kızaran biberlerin üzerine şişten çıkarttığınız tire köftelerini ilave edin. Köfteleri de özenli bir şekilde biberler ile birlikte karıştırarak, hafifçe kızarana dek pişirin.

Tire şiş köftenin servis aşaması için; ilk olarak hazırladığınız domates sosunu servis tabağının tabanına iyice yayın. Domates sosunun üzerine tire şiş köfteleri ve biberleri düzenli bir şekilde yerleştirin. Üzerlerine 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz serpin. Yanında yoğurt ve tırnak pide ile sıcak olarak servise hazır hale getirin.