Balıkesir'e giden akrabadan Höşmerim isteme devri bitti! Evde kendiniz yapabilirsiniz

Höşmerim, Balıkesir yöresine ait bir peynir tatlısıdır. Hafif olması sebebiyle birçok kişi tarafından beğenilen bu meşhur tatlıyı aslında evinizde kendiniz de oldukça kolay şekilde yapabilirsiniz. İşte dillere destan höşmerim malzemeleri ve yapılışı.

1 kilo çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

2 adet yumurta

4 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı irmik

50 gr tereyağı

Höşmerim tarifi:

Höşmerim yapımı için; öncelikle derin bir tencere içine 1 kilo çiğ sütü dökün. Sütü Ocak üzerine alıp, parmağınızın dayanabileceği sıcaklıkta olana kadar ısıtın. Çiğ süt yerine günlük süt kullanabilirsiniz ama uzun ömürlü hazır kutu süt ile yapmaya çalışırsanız tatlınız tutmayacaktır. Parmağınızın dayanabileceği sıcaklıkta olan sütün içine 1 çay kaşığı peynir mayası ekleyip, 1 dakika kadar karıştırın. Peynir mayasını büyük marketlerde basit bir şekilde bulabilirsiniz. Daha sonra tencerenin kapağını kapatın. Tencereyi kalın bir mutfak bezi ile sıkıca sarıp, 1 saat mayalanmaya bırakın.

Sütünüz mayalandıktan sonra bir çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırın. Ardından sütün içine 2 adet yumurta kırın. Tüm malzemelerin tel çırpıcı yardımı ile güzelce karışmasını sağlayın. Sonrasında karışımın içine 1 buçuk su bardağı irmik ve 50 gr tereyağı koyun. Yeniden tencereyi ocak üzerine alın. Karışımı orta ateş üzerinde 5-10 dakika kadar karıştırarak, pişirin. En son olarak karışımın içine 4 su bardağı toz şeker ekleyin. Yeniden tatlınızı karıştırıp, koyu bir kıvam alana kadar pişirmeyi sürdürün.

Höşmerim tatlısının pişmesinin ardından ocak üzerinden alın. Üzerine havlu kağıt serip, tencerenin kapağını kapatın. Bu şekilde tatlınızı 10-15 dakika kadar demleyin.

Hazırladığınız höşmerim tatlısını ılık ya da soğuk olarak servise hazır hale getirebilirsiniz.

Höşmerim hangi yöreye aittir?

Höşmerim, peynir tatlısı olarak da bilinen süt, peynir, tereyağı, irmik, şeker ve yumurta ile yapılan bir tatlı olarak bilinir Peynir tadında yapımı oldukça kolay, pratik ve oldukça lezzetlidir. Höşmerim Balıkesir yöresine ait bir tatlıdır.

Höşmerim ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 8 kişilik höşmerim için geçerlidir.