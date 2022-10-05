BIST 3.484
DOLAR 18,57
EURO 18,36
ALTIN 1.024,38
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan yarın Çekya'nın başkenti Prag'da görüşecek

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gidecek.

Cumhurbaşkan Erdoğan ve Paşinyan görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Çekya'nın başkenti Prag'a yapacağı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Aliyev de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'e kötü haber! Emre Belözoğlu Riga maçına gidemedi
Başakşehir'e kötü haber! Emre Belözoğlu Riga maçına gidemedi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Balıkesir'e giden akrabadan Höşmerim isteme devri bitti! Evde kendiniz yapabilirsiniz
Balıkesir'e giden akrabadan Höşmerim isteme devri bitti! Evde kendiniz yapabilirsiniz
Filenin Sultanları, Kanada'yı mağlup etti
Filenin Sultanları, Kanada'yı mağlup etti
Köfte klişelerini bozan Tire şiş köfte tarifi sizi oturduğunuz yerden İzmir'e götürecek
Köfte klişelerini bozan Tire şiş köfte tarifi sizi oturduğunuz yerden İzmir'e götürecek
Şarkıcı Bayhan'dan ortalığı ayağa kaldıracak itiraflar ''Beni taciz etmeye çalıştı''
Şarkıcı Bayhan'dan ortalığı ayağa kaldıracak itiraflar ''Beni taciz etmeye çalıştı''
OPEC'ten petrol üretimini azaltma kararı
OPEC'ten petrol üretimini azaltma kararı
Çocuklar için zararsız, kahvaltılık sürülebilir çikolata ve pancake tarifi...
Çocuklar için zararsız, kahvaltılık sürülebilir çikolata ve pancake tarifi...
Bitmek bilmiyor! Koronavirüsün en yaygın belirtisi yine değişti...
Bitmek bilmiyor! Koronavirüsün en yaygın belirtisi yine değişti...
Ataşehir'de hastaya eziyet edilen hastanenin faaliyeti durduruldu
Ataşehir'de hastaya eziyet edilen hastanenin faaliyeti durduruldu