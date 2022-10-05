Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan yarın Çekya'nın başkenti Prag'da görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gidecek.

Cumhurbaşkan Erdoğan ve Paşinyan görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Çekya'nın başkenti Prag'a yapacağı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Aliyev de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.