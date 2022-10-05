İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına Bakan Nebati'den cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir-Göztepe hattında yapılacak metro için kredi bulduklarını bildirmesi ve "Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" diyerek tepkisini göstermesine Bakan Nureddin Nebati'den yanıt geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Ataşehir-Göztepe metrosunun tamamlanması için imzayı atma çağrısında bulunması sonrası Bakan Nebati'den yanıt geldi.

Geçen hafta Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'ndeki konuşması sırasında birçok terimi uzun bir cümlede kullandığı cümlesiyle gündemdeki yerini koruyan Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'na yanıt verdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İmamoğlu, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı" projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.

Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"