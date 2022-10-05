Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sınavı! AK Parti Kılıçdaroğlu'nun heykelini dikmeli

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne kanuni güvence teklifini dile getirdiği video paylaşımı sonrasında siyasetin gündemi bir anda değişmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı güçlü karşı hamle ile adeta boşa düşen bu teklifi ve yansımalarını İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'li Yılmaz Ateş'le birlikte yorumladı. Kılıçdaroğlu'nun zaten çözülmüş olan başörtüsü meselesini tekrar gündeme taşıması kendi partisinden çok AK Parti'ye mi yaradı?

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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki son açıklamalarını Hadi Özışık'ın youtube kanalındaki yayında değerlendirdi.

'AK Parti uzman tutsa Kılıçdaroğlu'nun yaptığını yapamazdı'

AK Parti'nin özel uzman tutması halinde bile gündem değiştirme adına bu kadar başarılı sonuç alamayacağına dikkat çeken Yılmaz Ateş; Ekonomik sorunlar nedeniyle bu denli sıkışmış durumda olan iktidar partisine, ana muhalefet liderinin herkese bu sorunları unutturacak bir can simidi atmasına şaşırdığını ifade etti.

Çözülmüş sorunu gündeme taşıdı!

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bile kabul gören bu ekonomik sorunları konuşmak yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun birden bire zaten çözülmüş olan başörtüsü meselesini tekrar gündeme getirmesini kabul edilemez olarak yorumlayan Ateş, duruma anlam veremediğini anlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsüyle ilgili hamle yapması fikrini, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun verdiği iddiasını hatırlatan Hadi Özışık, Yılmaz Ateş'e CHP liderinin başörtüsü açıklamasını muhafazakar kesimden oy alma kaygısıyla yapılan bir seçim yatırımı olup olmadığını sordu.

Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptığı gün elinde yasa metni yoktu

Kılıçdaroğlu'nun yönetimi altında olan CHP'li isimlere acıdığını ifade eden Yılmaz Ateş, CHP liderinin hiçbir gelenekle açıklanamayacak bir yönetim şekliyle hareket ettiğine vurgu yaparak şöyle konuştu; ''Bu konu bu kadar ciddiyse sayın Kılıçdaroğlu bunu önce merkez yönetim kurulu ile görüşür, arkasından parti meclisinin görüşünü alır veya en azından milletvekilleriyle bir istişare yapar, Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptığı gün daha elinde yasa metni yoktu. Böyle yapay bir konuyu nasıl getirip iktidarın ekmeğine yağ sürdün?''

AK Parti Kılıçdaroğlu'nun heykelini dikmeli

''Zaman zaman Ak Partili arkadaşlarla görüştüğümde sohbet ederken takılıyorum onlara. Diyorum ki sizin sayın Kılıçdaroğlu'nun heykelini dikmeniz lazım. Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olduğu sürece siz ilelebet iktidarsınız. Sanki sayın Kılıçdaroğlu CHP'yi iktidara getirmek için değil de etkisiz hale getirmek için uğraşıyor gibi''

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