İstanbul'da istek parça saldırısı! 'Şarkıyı neden değiştirdin' deyip burnunu kırdı

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in istek parça cinayetine kurban gitmesinin yankıları sürerken İstanbul Ataşehir'de yaşanan benzer bir olay mahkemelik oldu.

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İstanbul Ataşehir'de geçen yıl ekim ayında arkadaş grubuyla ünlü bir eğlence mekanına giden Arda Güner (20), istek parça çaldırdı. Bu sırada kendi istek parçası çalmakta olan ve Güner'in değiştirmesiyle çılgına dönen Mert Öztürk (25), Güner ve arkadaşlarının bulunduğu masaya gelerek "Neden şarkıyı değiştirdin" diye sordu.

Hem yumruk hem kafa attı

Kendisinin istek parçasının çaldığını bilmediğini belirten Güner özür dilese de bu Öztürk'ü sakinleştirmedi. Öztürk, Güner'e hem yumruk hem de kafa attı. Garsonların ayırdığı 'istek parça' kavgasında Arda Güner'in burnu kırıldı.

Eğlence hastanede sonlandı

Hastanedeki tedavisinin ardından şikayetçi olan Güner, savcılıkta ifade verdi. 5-6 kişilik arkadaş grubuyla eğlenmeye gidip hastanede geceyi sonlandırdığını anlatan Güner, "Başka masada oturan kişiler istek parça yapmış. Onların dinlediğini bilmeden şarkıyı değiştirdim. Masamıza gelip niye şarkıyı değiştirdiğimi sordu. Ben de şarkıyı onun istediğini bilmediğimi söyledim, hatta kendisinden özür diledim" dedi.

4.6 yıla kadar hapsi istendi

Karşı tarafın kalabalık bir şekilde masalarına gelip hem kendisini hem de bir arkadaşını darp ettiğini ekledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturması sonucunda hazırlanan iddianamede, Mert Öztürk'ün 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Öztürk, önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak.