‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclis’e gömüp gitti’

Kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne kanuni güvence teklifi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı karşı hamleyi ve etkilerini tartışmaya devam ederken, Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında verdiği cevabı yorumlayan Ateş; ''Erdoğan verdiği cevapla Kılıçdaroğlu'nu Meclis'e gömüp gitti'' ifadesini kulandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsüne yasal güvence" çıkışı sonrası CHP, bu kapsamda TBMM'ye içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen bir yasa teklifi sunmuştu.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin partisinin duruşunu açıklamıştı. Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım. Adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım" diyerek CHP ve Kılıçdaroğlu'nu adeta askıda bırakmıştı. CHP liderinden gelen yarım yamalak cevap ise kamuoyunu hiç de tatmin etmemişti.

İşte bu yaşananlar sonrası Hadi Özışık'ın youtube kanalına konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, süreci partiye yakın bir isim olarak analiz etti. Programın bir bölümünde Hadi Özışık, muhalif çevrelerce ve özellikle Kılıçdaroğlu tarafından sıklıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan diktatör benzetmesi hakkında Ateş'in ne düşündüğünü sordu.

Kılıçdaroğlu diktatörün kralıdır

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi hamlelerin hiçbirinde parti içi bir sorgulama ve tartışmanın yapılmadığına dikkat çeken Ateş adeta bir tek adam durumunun yaşandığını aktardı. Bu bağlamda Erdoğan için yapılan yakıştırmaya değinen CHP'li isim, parti kurmaylarıyla alınan her kararı istişare eden 'Cumhurbaşkanı diktatör ise Kemal Kılıçdaroğlu diktatörün kralıdır' diyerek bunun haksız bir yakıştırma olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu Meclis’e gömdü

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği başörtüsü cevabı tekrar ekrana getirilirken Yılmaz Ateş; ''Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bu karşı açıklama ile adeta Kılıçdaroğlu'nu Meclis'e gömüp çıktı oradan'' diyerek CHP liderinin ne kadar kötü bir duruma düştüğüne dikkat çekti.

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN