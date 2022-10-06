Hull City'nin yeni hocası! Acun Ilıcalı da doğruladı

Hull City'nin yeni teknik direktörünün Pedro Martins olduğu öne sürülmüştü. Acun Ilıcalı çıkan iddiaları doğrulayan paylaşımda bulundu.

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Hull City, Pedro Martins'te karar kıldı. Shota Arveladze'nin gönderilmesinin ardından arayışlara giren Hull City, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olimpiakos'un eski teknik direktörüne teslim edilecek.

Martins'in, Acun Ilıcalı ile Salı günü Hull'a birlikte uçtuğu ve dün MKM Stadyumu'nda taraflar arasında görüşmelerin gerçekleştiği bildirildi. Portekizli teknik adamın Wigan Athletic maçı öncesi bugün tekrar MKM Stadyumu'na geleceği kaydedildi.

Martins'in Atina'da birlikte çalıştığı ekibinden dört ismi de Hull City'ye getirmesi bekleniyor.

Son görüşmelerden sonuç çıktığı takdirde Pedro Martins, Pazar günü Huddsfield Town ile oynanacak Yorkshire derbisinden önce açıklanacak.

Portekizli deneyimli teknik direktör, 4 yıl görev aldığı Yunan ekibinde 221 maçta 2.13 maç başına puan ortalaması yakaladı. Yorkshire temsilcisi,Championship'te 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 20.sırada yer alıyor. Takım 5 maçtır üst üste hiç galibiyet alamadı.

Acun Ilıcalı da paylaştı

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından haberleri doğrulayan bir paylaşım yaptı. Ilıcalı, Hull City-Wigan Athletic maçı öncesi stadyumdan Pedro Martins ile fotoğrafını paylaştı.