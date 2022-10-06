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Ankara’da kadına şiddet kamerada! Sevgilisine kafa atıp bayılttı

Ankara’da kadına şiddet kamerada! Sevgilisine kafa atıp bayılttı

ANKARA’da bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştığı kız arkadaşına kafa attı. Kadın ise aldığı darbeler sonucunda bayılırken o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Ankara'da kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 07.05.2022 tarihinde Ankara’da meydana geldi. İddialara göre, E.G. (24), henüz bilinmeyen bir sebepten kız arkadaşı A.D., ile yol kenarında tartışmaya başladı.

Önce tokat sonra kafa atıp bayılttı

Tartışma kavgaya dönüşünce E.G., kız arkadaşına önce tokat attı daha sonra ise iterek ve savurarak kafa attı. Aldığı darbelerle bayılan A.D.’yi ise yine erkek arkadaşı E.G.'nin, kaldırmaya çalıştığı görüldü. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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