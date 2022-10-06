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İstanbul'da sosyetik çifte Etiler'de dehşeti yaşattılar! Yolda durdu diye şişeyle saldırıp...

İstanbul'da sosyetik çifte Etiler'de dehşeti yaşattılar! Yolda durdu diye şişeyle saldırıp...

Türkiye’nin ilk parfüm mağaza zinciri Sevil Parfümeri'nin varisi olan Dilara Sevilla ve eşi Wojciech Slezak, çocuklarını araçtan indirirken yolu kapattıkları gerekçesiyle bir trafik magandası tarafından şişeli saldırıya uğradı

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Sosyetenin ünlü ismi Dilara Sevilla, eşi Wojciech Slezak'la geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında çocuklarını annesine bırakmak üzere yola çıktı. Etiler mahallesinde annesinin ikametinin önüne gelen Sevilla, aracının dörtlülerini yakarak çocuklarını indirmeye hazırlandı. O sırada sokağa giren başka bir araç, korna çalarak kendisine yol verilmesini istedi.

Önce küfretti sonra şişeyle saldırdı

Ardından hışımla araçtan inen sürücü, Sevilla'nın araçtaki eşi Wojciech Slezak'a küfür etti. Genç işadamı yanıt vermeyince daha da sinirlenen maganda, aldığı cam şişeyi çiftin aracına fırlattı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce mahalleli araya girdi. Öfkeli sürücünün elinden zor kurtulan çift, polise giderek şikayetçi oldu. 

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