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Mavi Vatan’a ‘derin kulak' yerleştiriyoruz! Yunan denizaltılarına göz açtırılmayacak

Mavi Vatan’a ‘derin kulak' yerleştiriyoruz! Yunan denizaltılarına göz açtırılmayacak

TÜRKİYE'den 'Mavi Vatan'ı korumak için teknolojik hamle. İHA’lardan denize atılacak ‘sonobuoy’ adlı denizaltı mikrofonu sayesinde derin sulardaki faaliyetler tespit edilebilecek. Denizlerde ‘stetoskop’ gibi dinleme yapan mikrofonlarla özellikle Ege ve Doğu Akdeniz’deki Yunan denizaltılarının hareketliliği izlenecek.

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Türkiye'nin tüm dünyanın takdirini kazanan İHA’ları; hava, kara ve deniz üstünün yanı sıra denizin altında da faaliyet göstermeye başlayacak. Bu kapsamda sualtında akustik bilgi toplayan “Sonobuoy” denilen denizaltı mikrofonunun İHA’lardan suya atılmasıyla, denizaltıların derin sulardaki faaliyetleri tespit edilebilecek.

Yunanistan'dan an be an dinlenecek

Böylece özellikle Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki denizaltı hareketliliği izlenecek. Denizlerde ‘stetoskop’ gibi dinleme yapan sonobuoylar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mavi Vatan’ın derinliklerindeki her adımdan anbean haberdar olacak.

ANKA ve AKSUNGURLAR görev yapacak

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Hürriyet’e İHA’lara şu anda sonobuoy atma ve dinleme kabiliyetlerini entegre edildiğini söyledi. Türkiye’nin yerli imkânlarla geliştirdiği İHA’ların karakol uçaklarının yaptığı görevi de icra edebileceğini vurgulayan Yıldız, “Suya bıraktığımız mikrofonlar suyu dinliyorlar, radyo dalgalarıyla dinlediklerini yayınlıyorlar ve akustik analiz yapıyor. Bu analizler sonucunda denizaltı var mı, yok mu, yeri neresi gibi bilgileri alıyor. Şimdi biz bu görevi ANKA ve AKSUNGUR’la yapabilir hale geliyoruz” dedi.

İkinci adım havada analiz olacak

Bir sonraki aşamada akustik hesaplama yapan bilgisayarı da insansız hava araçlarının üzerine yerleştireceklerini belirten Yıldız, “Daha sonra bilgileri yere aktarmadan uçağın üzerinden işleyerek bilgi sahibi olabileceğiz. Buna biraz daha zamanımız var, üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Sonobuoy neder?

‘SONARLI Şamandıra’ olarak ifade edilen sonobuoy’lar, çeşitli hava ve su üstü platfomlarından atılan sensörler. Bağlı bulunduğu platformdan atıldıktan sonra belirlenen derinliğe inen sonobuoylar, özellikle denizaltılara yönelik akustik bilgi topluyor. Sonobuoy’lar tarafından toplanan bu akustik bilgi, genellikle VHF kanalından aktif duruma gelen sonobuoy’lar tarafından kendisine iletilen akustik veriyi işleyen platform, böylelikle denizaltının konum bilgisini saptayabiliyor. Radarın deniz versiyonu olan sonobuoy’lar, denizaltı savunma harbi için kritik öneme sahip. Sonobuoylar, 7-8 saate kadar görev yapabiliyor.

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