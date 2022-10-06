THY uçağında büyük panik! İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında tekeri patladı

TÜRK Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında tekerinin patladığını açıkladı. Üstün, yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini söyledi.

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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağı, Hatay Havalimanı’na inişi sırasında arızalandı. Tekeri patlayan ve iniş takımlarında aşırı ısınma meydana gelen uçaktaki yolcu ve mürettebat tahliye edildi. THY'den yapılan duyuruda "İniş takımlarında aşırı ısınma meydana geldi. İtfaiye ekipleri iniş sonrası müdahale etti, misafirlerimiz ve ekiplerimiz tahliye edildi, sağlık durumları iyi" denildi.

Havaalanı bu gece yarısına kadar kapatıldı

Öte yandan, uçağının pistten alınma çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Hatay Havalimanı'nın 7 Ekim saat 24.00'e kadar uçuşlara kapatıldığı öğrenildi. 105 yolcunun bulunduğu uçak hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün şu ifadelere yer verdi:

"TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır.

Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."