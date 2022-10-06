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Yunanistan'da iki ayrı facia! Göçmen tekneleri battı çok sayıda ölü var

Yunanistan'da iki ayrı facia! Göçmen tekneleri battı çok sayıda ölü var

YUNANİSTAN'ın Midilli ve Çuha Adası açıklarında iki göçmen teknesi battı. Midilli Adası açıklarında yaşanan faciada 40 göçmenden 15'inin hayatını kaybettiği açıklandı. Çuha Adası'nda ise 100 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi kurtarılırken diğer göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

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Yunanistan'da göçmenleri taşıyan iki tekne Midilli Adası açıklarında battı. Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, içinde 40 göçmenin bulunduğu teknenin Midilli adası yakınlarında batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Diğer tekne kayalara çarptı

Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı.

Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(Fotoğraf arşivdir)

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