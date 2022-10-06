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Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi! 'Sapıklığı İmam Hatipte okumasından' demişti

Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi! 'Sapıklığı İmam Hatipte okumasından' demişti

Gülşen, 'İmam Hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor' sözleri nedeniyle yargılandığı dava kapsamında önce cezaevine konulmuş daha sonra da ev hapsine çıkarılmıştı. Gülşen bu sabah Levent polis merkezine giderek, adli kontrol kararı gereği imza attı.

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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

3 gün cezaevinde kalmıştı

Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Parmak izini okutup gitti

Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, saat 08.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezi’nde parmak izini okutarak imza attı. Gülşen parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.

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