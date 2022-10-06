Erdoğan'ın eski danışmanı İzzet Özgenç: Seçim 2023 Haziran'da olursa Erdoğan aday olamaz

Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağıyla bomba çıkış. AK Parti’den üst düzey isimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar adaylığını kendisine sorduklarını ve seçimin zamanında yapılması durumunda Erdoğan’ın aday olamayacağını söylediğini açıkladı.

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Yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından ve bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakın çalışmış olan hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, AK Parti’den üst düzey isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı göreve üçüncü kez aday olup olamayacağı konusunda kendisine görüş sorduklarını açıkladı. Özgenç, bu konuda anayasanın açık olduğu, seçimin zamanında yapılması durumunda Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağını vurguladı.

Eğer seçim 2023 Haziran’da olursa olamaz!

Erdoğan'ın geçmişte hukuk danışmanlığını da yapan Prof. İzzet Özgenç, TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Özgenç, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olabilir mi?" sorusuna “Eğer seçim 2023 Haziran’da gerçekleşirse olamaz” dedi. Özgenç'in ifadeleri şöyle:

Anayasal düzenleme çok açık

"Ben görüşümü paylaştım. Hukukçuyum, hukukçu olarak görüşmüş o anayasal düzenleme açık nettir. Cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanında yapılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanımız aday olamaz çünkü iki defa üst üste cumhurbaşkanı adayı olmuştur, cumhurbaşkanı seçilmiştir. Üçüncü bir defa seçilmesine anayasa engeldir."

AK Parti'nin üst düzey yöneticileri sordu

"Şayet normal zamanından önceye seçim mayıs veya nisan ayı içerisinde yapılacaksa çünkü seçim kanununda yapılan değişiklik veriyor. 6 Nisan'dan veya 7 Nisan'dan önce de yapılmaması gerekir. İsim vermiyorum ama AK Parti'nin yönetiminden üst düzey yöneticiler benim bu konuda görüşümü aldılar."