Yunanistan'ın 'operasyon' korkusu! Türk ordusuna karşı yeni hamle geldi: Outpost!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' çıkışı Yunan hükümetini panikletti. Yunanistan'ın Türkiye'nin hareketlerini izlemek ve önceden görmek için 'Outpost' inşa edeceği iddia edildi. Gözetleme kulesi olan 'Outpost'un adalara konuşlandırılacağı konuşuluyor.

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Türkiye ve Yunanistan arasında Ege bölgesindeki kriz devam ederken, Yunanistan'dan krizi tırmandıracak hamleler art arda gelmeye devam ediyor.

Yunanistan, yine Türkiye'nin tepkisini çekecek bir adıma imza attı. Son olarak Yunanistan'ın, Türkiye'nin hareketlerini izlemek için bir gözetleme kulesi inşa edeceği iddiası ortaya atıldı.

Birçok tehdidi önceden tespit edecek

'Outpost' ismi verilen Kule'nin özerk bir bölgeye yerleştirileceği öne sürüldü. Kule sayesinde çeşitli tehditlerin önceden fark edilmesi amaçlanıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Outpost, insanlar, dronlar, uçaklar, gemiler ve araçlar dahil olmak üzere pek çok varlığı tespit edebiliyor.

Adalara konuşlandırılabilir

Kulenin tam olarak nereye konuşlanacağı belirtilmezken, iddialara göre Kule'nin bir adada olacağı düşünülüyor. Yunanistan, söz konusu kule ile adaların kontrolünü uzaktan sağlamayı amaçlıyor.