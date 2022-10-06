Kraliçe II. Elizabeth öldü, Meghan Markle çıplaklık itirafında bulundu!

Meghan Markle Kraliyet Ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyordu. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından bir süre podcast bölümlerine ara vermişti. Markle, Archetypes serisinin bir sonraki bölümünü yayınladı. Markle yine çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Kraliyet ailesinde Meghan Markle ile Prens Harry'nin evliliği büyük olay yaratmıştı. Sık sık gerilimler yaşanmasının ardından Prens Harry ve Markle, ABD'ye taşınmıştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle yas tutan eski oyuncu, bir süredir podcast yayınlarını ertelemişti. Markle, Archetypes serisinin bir sonraki bölümünü yayınladı.

İtiraflarda bulundu

Markle, The Demystification of Dragon Lady adlı bölümde Margaret Cho ile Koreli geçmişinin bir sonucu karşılaştığı ayrımcılık hakkında konuştu. ABD'de Asya kültürü ile büyümenin zorluklarından bahseden Markle, açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Çıplak kamplara gitmişler

Megan Markle diğer ülke kültürleri tanımaktan hoşlandığını ve annesiyle birlikte çıplak Kore kamplarına gittiklerini söyledi. Daha önce hiç gitmemiş olanlar için belirten Markle, ergenlik çağındaki bir kız için garip bir deneyim olduğunu söyledi.

''Yaşları 9 ila 90 arasında değişen çıplak kadınlarla dolu bir odaya giriyorsunuz. Hepsi çıplak dolaşıp vücutlarını ovdurmak için sıraya giriyorlar ve bekliyorlar" dedi.

Megan Markle'ın hayatı

Meghan Markle, Sussex Düşesi Meghan Amerikalı oyuncu ve mankendir. Britanya Kraliyet Ailesi üyesidir. TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile tanınmıştır. Bilimkurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı. Prens Harry ile evlenmesinin ardından oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

Markle 2011'de Jamaika'da düzenlenen bir törenle TV yapımcısı Trevor Engelson ile evlenmişti. Fakat çift iki yıl sonra boşandı.

Markle, 2016'da Büyük Britanya Prensi Harry ile tanıştı. Bu tanışma hayatının dönüm noktası olmuştu. Birçok ülke bu ikili manşetlere taşıdı. Çift 2017 yılında nişanlanıdı. Ocak 2018'de Markle'ın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını kapatarak kraliyet geleneğine bağlı kaldığı doğrulandı. 19 Mayıs 2018'de çift, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde evlendi. Düğünden kısa bir süre önce Kraliçe Elizabeth, Meghan'a Kraliyet Ekselansları Sussex Düşesi ünvanını verdi.

Markle ve Prens Harry 2019 ilkbaharında ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, 6 Mayıs 2019 günü dünyaya geldi.

Meghan ve Harry, kraliyet ailesindeki üst düzey rollerinden vazgeçmek istediklerini ve ekonomik olarak özgür olmayı istediklerini açıklamışlardı. Birkaç gün sonra, Buckingham Sarayı, Sussex Dükü ve Düşesi'nin artık kraliyet görevleri için kamu fonu alamayacağını veya onurlu Kraliyet Üstünlük stilini kullanamayacağını açıkladı.