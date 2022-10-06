Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yakışıklı oyuncusu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi görenler tanıyamadı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin sevilen oyuncusu Mete Horozoğlu, Türkiye'den ayrılıp ABD'de yaşamaya başlamıştı. Oyuncu şu sıralar tiyatro oyunculuğu yapıyor. Horozoğlu, uzun saçlı yeni imajını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri bu halini daha çok sevdi.

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Türkiye'de 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi iddiaları dizilerde gösterdiği performansla tanınan ünlü oyuncu Mete Horozoğlu, geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ayrılıp ABD'de yaşamaya karar vermişti.

Tiyatro oyunculuğu yapıyor

Mete Horozoğlu şimdilerde, yine kendisi gibi Türkiye'den ABD'ye giden ünlü oyuncu Erdem Baş'la birlikte ABD'de yaşayan Türklere yönelik tiyatro oyunları sergiliyor. İkili, birlikte çekildikleri fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

Son hali şaşırttı

Mete Horozoğlu, imaj değiştirerek saçlarını uzattı. Horozoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni hali, bazı takipçilerince beğenilirken, bazı takipçilerince olumsuz olarak karşılandı.

Mete Horozoğlu kimdir?

Ailesi Saraybosna’dan Bursa’ya göç etmişti. Birçok şehir değiştirdiklerinden dolayı Mete Horozoğlu Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara’da İlkokul eğitimini, Yalova’da ortaokul eğitimini, Karamürsel’de Lise eğitimini alan Mete Horozoğlu, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesinde burslu olarak İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Türkiye’de ilk profesyonel üniversite tiyatrosu olan Tiyatro Anadolu’yu kurdukları arkadaşları ile beraber 2001-2003 yılları arasında burada oyunculuk yapmıştır. 2002 yılında İstanbul’a yerleşmiş ve birçok sinema ve televizyon projelerinde yer almıştır. Aynı zamanda birçok önemli tiyatro oyuncu olarak çalışarak tiyatro ile olan bağını koparmamıştır.

Birçok televizyon ve sinema projesinde yer alan Mete Horozoğlu’nun ülke çapında tanınmasını sağlayan televizyon projesi Yanık Koza isimli dizi olmuştur. Nefes: Vatan Sağolsun sinema filminde canlandırdığı Yüzbaşı Mete karakteri ile bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye'nin çok sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırmış olduğu Soner Talaşoğlu karakteri ile oldukça popüler bir isim haline gelmiştir. Mete Horozoğlu, çalışma yaptığı onlarca tiyatro, sinema ve dizi projelerinin yanında seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Mete Horozoğlu’nun hem “En İyi Erkek Oyuncu” hem de “En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu” alanında birçok ödülü bulunur.