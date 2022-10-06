Hastanedeki skandalda yeni ses kayıtları çıktı! O hastanede 5 kişi ölmüş

İSTANBUL’daki Özel Bayındır Hastanesi’nde yoğun bakımdaki yaşlı bir kadınla dalga geçilmesi görüntüleri Türkiye'ye ayağa kaldırdı. Hastane kapatıldı. Savcılık, görüntülerdeki sağlıkçılarla ilgili gözaltı kararı verdi. Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. İhbar yapan eski hastane çalışanının ses kayıtları ise kan dondurdu: O hastalardan 5'i öldü... 8 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımındaki skandal görüntülerden ilki 10 Temmuz 2021 gününe ait. Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.’nin yüzüne atıyor. Yaşlı kadın odadaki diğer hemşirelere bakarak bir şeyler söylemeye çalışsa da sesi çıkmıyor ama dudaklarından "Allahı'ından bul" dediği anlaşılıyor. Paraları tutan hemşire ise “Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız” dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, “Al bu paraları k... sok desene N.” deyip gülmeye başlıyor.

Skandalda ikinci perde! Ses kaydı çıktı

Hürriyet'in haberine göre, örüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında “Hiç monitör ötmedi” diyen hemşireye, erkek görevli “Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye” yanıtını veriyor. Kadın hemşire de “Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim” diyor ve ardından doktoru arayarak “Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?” diye soruyor.

Hastane görüntüler için rüşvet teklif etti

Görüntüleri çeken ve eski hastane çalışanı olduğu söylenen kişinin, görüntülerin paylaşılmaması için hastanenin kendisine rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Yine aynı eski çalışan tarafından bazı hastalarla ilgili notlar tutulduğu da görüldü ve notlarının bazılarında şu ifadelere yer verildi:

5 hasta skandal şekilde öldü

“Selva Vidin, 07.01. 2022 bu tarihte hasta sabah 10.30’da geldi ve 15.30’a kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Üç videoda da içeride kimsenin olmadığı belli. Ölüm saati 15.30 olan hastaya 16.13 ölüm saati yazıldı. 45 dakika müdahale edildiği gösterildi”, “Fatma Şen Bütün, 25.01. 2022 hasta bu tarihte 23.10’da öldü. Bu olayda içeride sadece tek bir hemşire vardı. Hastanın ne zaman öldüğünden kimsenin haberi yok. Bu olayla ilgili elimde ses kaydı mevcut.”

Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor.

O hemşirelerin isimlerini verdi

Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.

Başsavcılıktan 'gözaltına alın' kararı: 8 kişi gözaltında Bayındır Hastanesi’nin avukatları 24 Şubat 2022’de sekiz çalışan hakkında suç duyurusunda bulundu ve 17 saniyelik başka bir video kaydını Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. Başsavcılık bir çalışanın ifadesini aldı. Yeni ortaya çıkan görüntülerle soruşturmanın seyri değişti. Başsavcılık videoda görünen tüm görevliler hakkında gözaltı talimatı verdi ve polis nezaretinde adliyeye getirilmelerini istedi. Hastanede yaşanan rezalet sonrası 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bakan Koca: Hastane kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan görüntülerin kabul edilemez olduğunu, müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Akşam saatlerinde de Koca, “Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak” açıklamasını yaptı.

Hastane için şikayet yağmış

Sosyal medyada skandal görüntüler büyük tepki toplarken hastanenin internet sitesinde, “Yaşlı Dostu Hastane” ifadesinin yer aldığı görüldü. Öte yandan internetteki bir online şikâyet sitesinde, hastane hakkında daha önce yapılmış onlarca şikâyet olduğu ortaya çıktı. Bir hasta çocuğuna sedye üzerinde serum verildiğini, başka bir hasta ise 715 lira istenen bir pansumanı başka bir özel hastanede 25 liraya yaptırdığını öne sürdü. Şikâyetlerde ilgisizlik ve kötü muamele olduğu da iddia edildi.