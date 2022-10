Türkiye'yi M1117 ile tehdit edeceğiz! Yunanistan'dan ABD'li yetkilileri afallatan itirafı!

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi bugün Prag'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de katılacağı zirve öncesi Yunanistan dilinin altındaki baklayı çıkardı. Yunan Medyası, ABD'li 7 senatörün ziyareti sırasında afallayıp kaldıkları Yunan tehdidini yazdı.

Çekya'nın başkenti Prag'da bugün ilk kez bir araya gelecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine, hem Türkiye hem de Yunanistan en üst düzeyde katılıyor. Skai televizyonu 'Yeni Türk Yunan karşıtı çılgınlığının ardından Prag savaşı-Aynı şehirde iki yabancı' başlıklı haberini internet sitesinin ilk sayfasından sundu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 27 AB liderine Ankara'yı şikayet edeceğini belirtti. Zirve öncesi Atina'yı ziyaret eden yedi ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesinin Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'la buluşmasından ise Türkiye itirafı çıktı. ABD'li senatörler duydukları şeyler karşısında afalladı.

'Yedi ABD'li Senatör de afalladı'

Atina'yı ziyaret eden yedi ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerinin Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'la buluşması, Yunan medyasında geniş yer buldu. To Vima gazetesi, 'Yedi ABD'li Senatör de afalladı' başlıklı haberinde Bakan Panagiotopoulos'un Washington'dan gelen misafirlerine Türkiye'nin tehditlerini uzun uzadıya anlattığını yazdı. Dokuz sayfalık tehdit listesinde 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ve 'Yunanlar, yüzmeyi öğrenin' gibi ifadelerin bulunduğunu aktaran To Vima, Yunan bakanın ayrıca ABD'lilere haritalar gösterdiğini de dile getirdi.

Tehditleri öğrenen ABD'li senatörlerin suskunluğa gömüldüğünü ve daha fazla ayrıntı talep ettiğini belirten gazete, Washington'dan gelen misafirlerin Türkiye'ye F-16 satışında net bir şekilde söz sahibi olduğunu hatırlattı. Habere göre, bakan Panagiotopoulos ABD'lilere Türk ordusunun Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarıyla NATO müttefiki Yunanistan'ı kışkırttığını söyledi.

Samos ve Midilli'ye taşınan M1117 itirafı

To Vima'daki haberin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Türk insansız hava araçlarının Samos ve Midilli adalarına götürülen ABD üretimi zırhlı araçları görüntülemesiyle açılan yeni sayfa oldu. Gazeteye göre, Yunanistan Savunma Bakanı Amerikalı Senatörlere "M1117 zırhlı araçlarla Türkiye'yi tehdit edeceğiz" dedi ve misafirleri bir kez daha şaşkına döndü. Haberde, ABD'li Senatörlerin Türklerin Washington'a geldiklerinde çok nazik göründüğü ve hiçbir tehdit izi taşımadıklarını söylediği de yer aldı.

'F-16'ların üzerine mezar taşı!'

To Vima, muhtemel bir Türk-Yunan çatışmasını değerlendirdiği bir başka haberinde 'Ankara'nın dili gittikçe daha da kışkırtıcı-Ege kıyısında bir kaza neye mal olur?' başlığını kullandı. Türkiye'nin Ege'deki Yunan adalarının statüsünden Libya ile hidrokarbon anlaşmasına, Doğu Akdeniz'e gönderdiği araştırma gemilerinden her gün yinelediği 'tehditler'ine elindeki tüm kozları açtığını belirten gazete, Ege semalarında gerçekleşecek bir 'kaza'nın Ankara'ya ters tepebileceğini belirtti. To Vima, Washington'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde muhtemel bir 'kaza'nın Türkiye'nin satın almak istediği F-16 jetlerinin üstüne mezar taşı dikebileceğini savundu.

Miçotakis, Erdoğan'ı şikayet edecek

Çekya'nın başkenti Prag'daki zirveyi manşetlerine taşıyan Yunan gazeteleri, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 27 AB liderine Ankara'yı şikayet edeceğini yazdı. İşte o gazete haberlerinden bazıları:

'Erdoğan ve Miçotakis buluşması çerçeve dışı' manşetini atan Kathimerini gazetesi, Yunanistan Başbakanı'nın 27 Avrupa liderine Türkiye'nin Libya ile imzaladığı enerji anlaşmasının 'yasa dışı' ve 'mantıksız' olduğunu anlatacağını yazdı.

Eleftheros Typos gazetesi, 'Prag Zirvesi: Miçotakis Türk meydan okumaları ve 'doğrulukları' hakkında ne söyleyecek-Ne zaman Erdoğan'la aynı odada olacak?' başlığını tercih etti.

'Erdoğan ve Miçotakis Prag'da: Başbakan'ın silahları-Bir görüşme olacağına dair belirti yok' diyen CNN Yunanistan, tıpkı Skai gibi 'aynı şehirde iki yabancı' tanımını yaptı.

Ta Nea gazetesi, 'Başlıklar ve azami irtifa: Miçotakis Avrupa buluşması için Prag'da-Devam eden Türk 'provokasyonları' hakkında bilgi verecek' dedi.

Ethnos gazetesinin başlığı ise, 'Prag diplomasi muharebesinde Atina'nın silahları ve pişmanlık duymayan Ankara' oldu.

Her gece uyumadan önce...

'Ankara'dan Yunanistan ve AB'ye çifte saldırı' başlığını kullanan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı enerji anlaşmasına karşı yükselen tepkilere yanıt verdiğini aktardı.

Kathimerini, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen güvenlik forumuna katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sözlerini de sayfasına taşıdı. 'Dendias: Avrupa savunma ordusu gerekiyor' başlıklı haberde, Yunan Dışişleri Bakanı'nın her gece uyumadan önce yaptığı son şeyin Ege Denizi'ndeki Türk uçuşları hakkında bilgi almak olduğu aktarıldı.

Gazetedeki bir başka haber, 'Alman Büyükelçi: Berlin Türkiye'nin Yunan egemenliğini sorgulamasını reddediyor' başlığıyla yer aldı.