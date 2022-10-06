Erzurum'da feci kaza! Önce savrulup düştü ardından ise...

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde motosikletten düştükten sonra öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Mustafa Yasin Kurtuluş, kullandığı motosikletin savrulması sonucu düştü. Bu sırada Orhan P. idaresindeki minibüs, Kurtuluş'a çarptı.
Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde kaza yerinde öldüğü anlaşılan Kurtuluş'un cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.