Yasak Elma'nın Kumru'su sütyenli pozuyla yıktı geçti! 'Her geçen gün daha çekici'

FOX TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Yasak Elma'da Kumru rolünü canlandıran Biran Damla Yılmaz, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 25 yaşındaki güzel oyuncu, spor sütyenli paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Biran Damla Yılmaz'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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Türkiye'de oyunculuk kariyerini seçen birçok ismin hayali yurtdışına açılmak. Ancak bu hayal güzel oyuncu Damla Biran Yılmaz için geçerli değil. Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü dizi Dr. Death'ten aldığı onculuk teklifini reddettiğini açıklamıştı. Yılmaz, bu kez ise spor sütyenli pozuyla gündeme geldi. Biran Damla Yılmaz'ın göğüs dekolteli paylaşımına ''Her geçen gün daha çekici oluyor'' ve ''Kendine has bir güzelliğin var'' şeklinde yorumlar yağdı.

Dünyaca ünlü diziye 'Hayır' dedi

Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, Amerikan suç dizisi Dr. Death'ten gelen teklifi Yasak Elma'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek reddettiğini açıklaması herkesi şaşırtmıştı.

İmaj değiştirmişti

Düz saçları ile hafızalarda yer edinen Biran Damla Yılmaz'dan ters köşe yapıp imaj değişimine gitmişti. Saçlarını kıvırcık yapan Yılmaz, sosyal medyada gündem oldu. Yeni imajını sosyal medya sayfasından paylaşan Biran Damla Yılmaz kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Peki Biran Damla Yılmaz kimdir?

28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz'ın Kırgın Çiçekler adlı dizideki performansıyla yıldızı parladı. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan 25 yaşındaki Yılmaz, konservatuvarda okudu.

Genç oyuncu ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Çılgın Dersane 4: Ada filminde yer aldı. 2019 yapımı Mucize 2: Aşk filmiyle sinema kariyerinde ilk başrolünü oynadı. Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde de başrol oyuncusu olarak büyük başarı yakaldı. Biran Damla Yılmaz şu anda FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" rolünü canlandırıyor.

Dr. Death dizisinden teklif aldığı iddialarını doğrulayan oyuncu Biran Damla Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim" ifadelerini kullandı. Biran Damla Yılmaz ayrıca Mahsun Kırmızıgül’ün filmi ‘Prestij Meselesi’ için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

BİRAN DAMLA YILMAZ’IN YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir