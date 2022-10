İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler! Bu kadar da olmaz!

İSTANBUL Fatih'te tarihi bir iş merkezinin zemin katında yer alan pazarda şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Aksaray'da bulunan tarihi Çukurpazar Çarşısı'nda, açıkta satılan et ürünleri hayrete düşürdü. Hijyen kurallarının neredeyse tamamen hiçe sayıldığı bazı kasap ve şarküterilerde, özellikle sakatat gibi ürünlerin ambalajsız ve açıkta satılması dikkat çekti.

Türkiye'de eşine az rastlanır bir görüntü İstanbul Aksaray'da ortaya çıktı. Semtte yer alan "Afrika Pazarı" olarak bilinen tarihi Çukurpazar Çarşısı'nda açıkta ambalajsız satılan et ve et ürünleri "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Başta Afrikalılar olmak üzere daha çok göçmenlerin alışveriş yaptığı pazarda et ve et ürünleri, tezgahlarda veya asılı olarak tamamen sağlıksız koşullarda ambalajsız bir şekilde satılıyor.

Esnaf, Tarihi pazarda 1980'lerden sonra müşteri profilinin değiştiğini ve başta Afrika ülkelerinden olmak üzere ilçede yaşayan göçmenlerin pazarı tercih ettiğini söylüyor.

İki katlı olan ve zemin katı pazar olarak faaliyet gösteren tarihi yapıda, manav, market, terzi ve restoran gibi işyerleri de bulunuyor.

Balık kafaları da açıkta satılıyor

Öte yandan pazarda seyyar bir satıcının ambalajsız şekilde sattığı balık kafaları ve parçaları da dikkatleri çekti.

Esnaf, müşterilerinin genellikle Afrikalı olduğunu söyleyerek, "Burası eski bir işhanı. Zemin katı da her zaman pazar olarak faaliyet göstermiş. 1980'li yıllardan sonra göçmenlerin ve özellikle Afrikalıların uğrak yeri olmuş" dedi.

Bir başka esnaf ise 100 yıllık tarihe sahip pazarın 80 yıl önce yenilendiğini ve son 1 yıldır da müşteri olarak daha çok Afrikalıların geldiğini söyledi.

Düzenlemeler ne diyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Et ve Et Ürünleri Satan İşletmeler için Hijyen Kılavuzu'nda alınması gereken hijyen önlemleri, "Çiğ ve işlenmiş et ile et ürünleri ayrı depolanmalı veya hazırlanmış ürünler ambalajlı (streç film vb.) olarak muhafaza edilmelidir. (En ideali ayrı soğutmalı dolaplarda depolanmalarıdır)" şeklinde ifade ediliyor.

Kılavuzda kasaplar için yapılan tanımda da şunlar kaydediliyor: "Onaylı işletmelerde kontrolden geçmiş karkası hijyen esaslarına uygun şekilde parçalayan, parçalanmış eti ön ambalajlama işlemine tabi tutarak sergileyen, kuşbaşı, pirzola, biftek, rosto vb. etler ile tüketicinin talebine göre kıyma veya köfte gibi hazırlanmış et karışımları ile yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında hazırlanmış et karışımlarını ve et ürünlerini ve üretici firmaların ambalajlı ürünlerini satan ilgili meslek odasına kayıtlı nitelikli esnaftır."

Kaynak: Habertürk