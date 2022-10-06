Cinsiyet değiştiren İşte Benim Stilim Neslihan yeni sevgilisiyle paylaştı sakallı imajı olay!

Moda programı İşte Benim Stilim'in yarışmacılarından Neslihan Doğrusöz, 2019 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş, Doruk Doğrusöz adıyla erkek kimliği almıştı. Yeni sevgilisiyle paylaşım yapan Doruk Doğrusöz'ün son haliyle sakal bıraktığı görüldü. Doruk Doğrusöz son olarak Sevda Demirel'le birliktelik yaşamıştı.

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Ekranların en çok izlenen moda programlarından İşte Benim Stilim'de Neslihan olarak katılan Neslihan Doğrusöz, üç yıl önce cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz adını aldığını açıklamıştı. Bir dönem Sevda Demirel ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Doruk Doğrusöz son halini ve yeni aşkını sosyal medya hesabından yayınladı.

'Çok yakışıklısın'

Gizem Sertyalçın ile aşk yaşayan eski yarışmacının sakallı imajı takipçilerinden de tam not aldı. Cinsiyet değiştiren yarışmacıyı görenler "Çok yakışıklısın" yorumlarında bulundu.

"Doruk'u çıplak görmedim asla"

Sevda Demirel daha önce ilişki yaşadığı Doğrusöz hakkında "Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaştık. Cinsellik benim için önemli olsa başka biriyle birlikte olurdum. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek."

'Sevgilisi kadındı' başlığına kızdı

Sevda Demirel'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, bir haber sitesinde "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

"2 Beğeni alacaksınız diye..."

Yaşamına Doruk Doğrusöz olarak devam eden yarışmacı yapılan habere isyan ederek şunları söyledi:

"Evet ben cinsiyet değiştirdim ve Sevda Demirel ile tanıştım. Ne hadsizsiniz ne saygısızsınız. Yapacağınız haberi doğru yapın! 2 beğeni alacaksınız diye kimliğime saygısızlık yapmak ne küstahlıktır."

Doruk Doğrusöz kimdir?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Doğrusöz İşte Benim Stilim yarışma programının 7. sezonunda yarışmaya katılan isimler arasında yer aldı.

İlginç tarzı, dövmeleri ve iddialı açıklamaları ile yarışmaya damga vurdu. Bir dönem moda ile ilgilenen Doruk Doğrusöz, moda sektöründe Marie Claire, Elle ve Vogue gibi önemli dergilerde yer almıştır.

Günümüzde reklam çekimlerinde styling danışmanlığı yaparak iş hayatını sürdürmektedir.

Son dönemde ise özellikle sosyal medya ve magazin dünyasında yer alan resimleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Doruk Doğrusöz'ün boyu 1.70 cm'dir.

2019 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu açıklamıştı.