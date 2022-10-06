Gökhan Çıra'nın olay mesajları ifşa oldu! Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında bomba iddia!

Magazin gündeminden düşmeyen Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci çifti ayrılık sonrası yeni aşklara yelken açmıştı. Daha önce Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra gönlünü Sedef Bekiroğlu'na kaptırıken şok edici mesajları ifşa edildi. Asil Cengiz ile aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci'nin ise yeni sevgilisinin eski nişanlısı tarafından çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Eski futbolcu Gökhan Çıra ile internet fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci ilişkilerine daha önce ikinci bir şansı vermiş fakat geçtiğimiz aylarda boşanarak birlikteliklerini sonlandırmıştı. Özel hayatlarıya, yaptıkları açıklamalarla, bir dargın bir barışık ilişkileriyle adlarından sık sık bahsettiren ünlü çift ayrılık sonrası gündeme gelmeye devam ediyor.

Yeni aşka yelken açtı, başka kadına mesajlar attı

Selin Ciğerci'den ikinci kez boşanan Gökhan Çıra aşk acısını çabuk unutmuş Sedef Bekiroğlu ile yeni aşka yelken açmıştı. Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan eden Çıra, geçtiğimiz günlerde Bebek'te Sedef Bekiroğlu ile el ele görüntülenmişti. Şimdi ise Gökhan Çıra sevgilisi varken başka kadına attığı mesajlarla gündeme geldi. Nil Buse Yılmaz adlı kadın ünlü isimden gelen mesajları ifşalayarak "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" yazdı.

Gökhan Çıra'nın mesajlarını ifşa etti

Nil Buse Yılmaz isimli kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Gökhan Çıra'nın attığı mesajları ifşa etti. Genç kadını evine davet eden Çıkra "Senin sevgilin yok mu?" cevabını alınca "Var Buse dövseydin" yorumunu yaptı. Nil Buse Yılmaz ise bu yazışmaları yayınlayarak "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" dedi. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Nil Buse Yılmaz, Selin'i aldatmadığın kimse kalmadı kızcağız sonunda boşandı dayanamadı" sözleri ile herkesi şoke etti.

Selin Ciğerci'nin yeni aşkı ile ilgili bomba iddia

Selin Ciğerci ayrılık sonrası Gökhan Çıra gibi yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle ünlü oyuncu Merve Boluğur’un düğününde el ele olduğu iddia edilmiş ve o kişinin Asil Cengiz olduğu ortaya çıkmıştı. Selin Ciğerci'nin yeni aşkı Asil Cengiz'in eski nişanlısı ise bomba bir paylaşıma imza attı ve ünlü fenomene 'ona sakın güvenme' diye seslendi.

"Selin Ciğerci sen öde bari bunun borcunu"

Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin eski nişanlısı olduğunu söyleyen Mualla Şahin magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaları peş peşe saydırdı. Merve Boluğur’un düğününde ünlü fenomenin yanından görüntülenen yakışıklının kim olduğu merak konusu olurken, Mualla Şahin yaptığı paylaşımda, "Ben vereyim: Asil Cengiz. Benim eski nişanlım ve bana borcu var ve mesajlarıma artık cevap vermiyor Selin’le çıktığından beri güleyim mi ağlayayım mı, bilemedim" ifadelerini kullandı. Selin Ciğerci'ye seslenmeyi ihmal etmeyen Şahin, "Selin Ciğerci sen öde bari bunun borcunu" dedi.

Selin Ciğerci, sakın ama sakın buna güvenme, inanma, uyma"

Selin Ciğerci'yi, Asil Cengiz hakkında uyaran ve düğün zamanı kendisinin borçlandığını söyleyen Şahin şunları söyledi; "Ona para vermedim, düğün kaporasını düğün iptal olunca ona geri ödendi. Kendisi benden izinsiz askerlik için benim paramı kullandı ve şimdi mesajlarıma cevap vermiyor. Bende yalan yok. Önce, 'Totali göndereceğim' dedi sonra da 'Borcum yok' diyor. Arkadaşlar madem bunun için binlerce kişi hikayeme baktı bunu bilmeye hakkınız var. Aklım almıyor, borcun var ama yokmuş gibi davranıyorsun. Bu nasıl bir sahtekarlık benim aklım almıyor. Selin Ciğerci, sakın ama sakın buna güvenme, inanma, uyma."

"Prim yapıyorum ama borcu var ve hem suçlu hem güçlü"

Yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vururken Mualla Şahin prim yapmadığını ve Asil Cengiz'in kendisine borcu olduğunun altını çizdi ve "Prim yapıyorum ama borcu var ve hem suçlu hem güçlü gibi davranırsa üstüne yalan söylerse olacağı bu olur. Mesajlarıma cevap vermeyen birine nasıl haddini bildiririm? Bundan daha güzel bir fırsat gelir mi elime siz söyleyin. Prim yapınca haksız mı oluyorum siz söyleyin. Ne yapsaydım, sessizce ödemesini mi bekleseydim? Ödemiyordu çünkü aylar geçti ve ben sorunca sadece 5 bin lira ödedi. Mesajlarıma cevap vermedi ve ne zaman ödeyeceğine dair de bir şey yazmadı. Ne bir özür var ne bir empati. Şimdi ifşa ettim diye, 'Borcumu ödedim sana' diyor. (Bonus olarak bu yalanı da ekledi) Ben yurt dışındayım, bunun için Türkiye'ye mahkemeye mi gideyim?" ifadelerini kullandı.