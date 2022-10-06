Gülşen, polis merkezine imza vermeye gitti!

Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanmış, dört gün sonra serbest bırakılmıştı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen popçu, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi.

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Gülşen, verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti. Ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı.

Levent polis merkezine gitti

Gülşen tepki çeken o açıklamalarından sonra tutuklanıp serbest kalmış, yurt dışına çıkış yasağı almıştı. Ayrıca en yakın karakola imza verme şartı getirilen Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi. 46 yaşındaki şarkıcı, Levent Polis Merkezi'ndeki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra karakoldan ayrıldı.

702 kurum ve kişi şikayetçi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi 'müşteki (şikayetçi)' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslami yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. Gülşen Çolakoğlu'nun 'şüpheli' sıfatıyla bulunduğu iddianamede, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun vermiş olduğu bir konser esnasındaki söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216. maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme

Şüpheli Gülşen'in 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği konserde imam hatip liselerine karşı yaptığı hakaretlerden dolayı;

"Halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi."

Birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınarak soruşturmaya konu mezkur söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" denilen iddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.