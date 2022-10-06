Galatasaray'da Sacha Boey kararı!

Victor Nelsson'un yıllık ücretine zam yapmaya hazırlanan Galatasaray, Sacha Boey'in kontratını da yenileyecek.

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Galatasaray, iç transferde ikinci imzayı attırmaya yakın. Sarı-kırmızılıların Victor Nelsson'un ardından Sacha Boey'le de yeni sözleşme imzalayacağı ve Fransız oyuncunun yıllık ücretine zam yapılacağı ifade edildi.

Haberde, Boey'in yıllık ücretinin 900 bin Euro'ya yükseltileceği ve genç oyuncudan ilerleyen dönemde önemli gelir beklendiği kaydedildi. Boey, 480 bin Euro'luk yıllık ücretiyle takımın en az kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

Sacha Boey'in performansı

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 8 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 1 asist kaydetti.

Boey, Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'den transfer olmuştu.

Kaynak: Sabah