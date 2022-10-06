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Dünyayı ayağa kaldıran olay! Çocuk kreşine saldırı düzenlendi! En az 34 ölü 22 yaralı var

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Çocuk kreşine saldırı düzenlendi! En az 34 ölü 22 yaralı var

TAYLAND'ın kuzeyinde kreşe düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybettiği açıklandı. Kısa süre sonra Tayland Polisi ölü sayısının 34'e yükseldiğini ve kurbanlar arasında çocukların da olduğunu belirtti. Saldırganın eski polis olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan bir çocuk bakımevine gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 34 kişinin hayatını kaybetti 22 kişi yaralandı. 

Polis sözcüsü Archon Kraitong yaptığı açıklamada, saldırının ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleştiğini söyledi ve "En az 20 ölü var, ancak ayrıntılar hala geliyor" dedi. Kısa süre sonra polis yeni bir açıklama yaparak ölü sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu. Tay polisi ayrıca, tüm yetkililerin saldırganı yakalamak için alarma geçirildiğini söyledi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Saldırganın eski bir polis olduğu öğrenilirken, saldırının Nong Bua Lamphu'daki bir çocuk bakım merkezinde gerçekleştiği aktarıldı. Taylandlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, hayatını kaybedenler arasında çocuklar da yer alıyor.

"Saldırgan uyuşturucu bağımlısı eski bir polis"

Tayland medyasındaki haberlerde saldırganın, uyuşturucu bağımlısı olduğu için görevden alındığı ileri sürülürken, dört kapılı beyaz bir kamyonet kullandığı aktarıldı.

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