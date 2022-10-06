6 Ekim altın yükselmiyor resmen uçuyor! Gram ve çeyrek altın coştu bombayı İslam Memiş patlattı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de tv100'de kaleme aldığı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları kaydetti:

-Eylül’de baskı altında kalan altın ve gümüş, Ekim ayına yükselişle başladı.Yılın ilk çeyreğinde 2.000 dolar seviyesinin üzerine yükselen altının ons fiyatı, yılın son çeyreğinde benzer bir hareket gösterebilir. Yılın son çeyreğindeki öngörümde bir değişiklik yok.