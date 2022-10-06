6 Ekim altın yükselmiyor resmen uçuyor! Gram ve çeyrek altın coştu bombayı İslam Memiş patlattı
Altın dün onstaki düşüşe paralel değer kaybetti ve günü 1.025 liradan tamamladı. 6 Ekim bugün de yükselişini sürdüren gram altın 1030 liradan alıcı buluyor. Yatırımcı altında yükseliş sürer mi diye merak ederken İslam Memiş'ten bomba bir açıklama geldi.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1.030 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.695 lira, Cumhuriyet altını da 6.900 liradan satılıyor. Dolar 18.58, Euro 18.46 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.723 dolardan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.750 ve 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de tv100'de kaleme aldığı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu ve şunları kaydetti:
-Eylül’de baskı altında kalan altın ve gümüş, Ekim ayına yükselişle başladı.Yılın ilk çeyreğinde 2.000 dolar seviyesinin üzerine yükselen altının ons fiyatı, yılın son çeyreğinde benzer bir hareket gösterebilir. Yılın son çeyreğindeki öngörümde bir değişiklik yok.
- Gümüşün ons fiyatı ise Ekim’in ilk haftasında şov yaptı. Eee adı gümüş. Sabredenlerin serveti.