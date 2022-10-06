Miray Daner büyüledi! Beyaz süper minisi olay oldu: "Sen gerçek misin be kadın"

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu süper beyaz minisiyle takipçilerini büyüledi. Rol aldığı projelerde hayat verdiği karakterle, başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Abone ol

Miray Daner rol aldığı Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizilerinde canlandırdığı karaterlerle ve başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelkan açan güzel oyuncu özel hayatı kadar sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Süper minisiyle büyüledi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin yaşadığı aşk ile sık sık magazin gündemine gelen Miray Daner, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başardı. Instagram'ı oldukça sık kullanan ve 1.4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Son olarak süper beyaz minisi ile kameralar karşısında geçen 23 yaşındaki oyuncu takipçilerini adeta büyüledi.

"Sen gerçek misin be kadın"

Son dönemlerde Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla, rol aldığı proje ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine sık sık gelen Miray Daner'in paylaştığı beyaz minili pozu sosyal medyayı salladı. Kameralar karşısına geçen ünlü ismin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri o pozların altında; "Sen gerçek misin be kadın", "Offff çok iyi çoook", "Yaa ama bu kadarı çok fazla", "Bambaşka bir mevzu" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Miray Daner'in büyüleyen o pozları;

Doludizgin aşk yaşıyorlar

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin (32), Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılmasından kısa bir süre sonra gönlünü kendisinden sekiz yaş küçük oyuncu Miray Daner'e (23) kaptırmıştı. Rol aldığı projelerde yıldızı parlayan Miray Daner ile Oğulcan Engin Çifti 2021 yılının aralık ayından beri doludizgin aşk yaşıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çift her fırsatta yaptıkları paylaşımlarla birlikte oldukları anlardaki fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sunuyor. Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Miray Daner kırmızı iddialı elbisesi ve siyah topuklu ayakkabılarıyla verdiği pozla dikkatleri üzerine çekmişti.

Oğulcan Engin kesenin ağzını açmıştı

Sevgilisiyle fotoğraf çekilen Miray Daner'in bileğine taktığı saat ise kombininde en dikkat çeken şey olmuş ve göz kamaştıran saatinin sevgilisi Oğulcan Engin'in hediyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Engin biricik aşkı Miray Daner için kesenin ağzını açmış ve o saate tam olarak 116 bin TL ödediği de ortaya çıkınca çok konuşulmuştu.