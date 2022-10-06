Sonu Seksenler dizisi gibi olmasa bari deniyordu! Çabalar yetmedi TRT 1 erken finali duyurdu

Yeni sezona birbirinden iddialı diziler ile başlayan TRT 1 tüm çabalara rağmen bir dizinin daha ipini çekti, erken final kararını duyurdu. İlk haftalara güzel başlayan daha sonra reytinglere yenilen Kusursuz Eşleşme 13. bölümü ile erken final yapacak.

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Ekran hayatına büyük umutlarla başlayıp, erken final kararı alan yapımlara TRT'den bir dizi daha eklendi. İlk bölümleri ile seyirciyi eline alan ve sosyal medyada da sıkça konuşulan dizi Mükemmel Eşleşme maalesef reytinglere yenildi. Cumartesi akşamı karşısında sıkı rakipleri olan diziden veda kararı çıktı.

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen, kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanıyor. Eğlenceli senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile 'tutar bu dizi' denilen Mükemmel Eşleşme 13. bölümü ile sona erecek.

TRT’nin Birol Güven imzalı projesi Mükemmel Eşleşme reytinglere yenildi. Kusursuz Kiracı'dan sonra Mükemmel Eşleşme dizisi de 13. bölümde final kararı aldı. Dizi için "Seksenler'i aratmayacak" yorumları yapılıyordu.

inal yapan dizi projelerine bir yenisi daha eklendi. Kusursuz Kiracı dizisinin geçen hafta ekrana veda etmesine karar verilmişti. Bugün bir final haberi daha geldi.

TRT’nin Birol Güven imzalı projesi Mükemmel Eşleşme de bitiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birol Güven ekibe dizinin 13. bölümde final yapacağını duyurdu. Emre Kavuk’un yönettiği dizide Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral oynuyordu.

Dizinin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinde olduğu Seksenler'in yerine geleceği ve onun kadar etkili olacağını düşünülüyordu.