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Milli Eğitim Bakanı Özer yeni uygulamayı duyurdu: Öğrenci kendi seçecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Özer yeni uygulamayı duyurdu: Öğrenci kendi seçecek

Bakan Özer yeni bir sistem geliştirdiklerini ve bunun içeriğini geliştirdiklerini belirterek "Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek ve öğretmenler bunu takip edebilecek."dedi.

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 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,  Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Seminerine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özer  "Öğrencilerin bireysel kazanımlarını değerlendirme ile ilgili yeni bir mekanizmaya geçeceğiz." dedi ve detaylarını aktardı. Özer şunları kaydetti:

"Yeni geliştirdiğimiz sistemde..."

 Biliyorsunuz şu andaki yardımcı kaynaklar kazanımlarla ilişkisi ne olursa olsun tüm öğrencilere aynı yardımcı kaynaklar gidiyor. Yeni geliştirdiğimiz sistemde, sistem bitti içeriğinin zenginleştirilmesini bekliyoruz. Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek ve öğretmenler bunu takip edebilecek.

"İstanbul'da okullara 1 milyar lira bütçe gönderdik"

Bütçe konusuna değinen Bakan Özer, "Kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık ve İstanbul'da okullara 1 milyar lira bütçe gönderdik. Hem de o gün Türkiye'deki tüm okullarımıza 3 milyar 900 milyon TL bütçe gönderdik." dedi.

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